Altos costos de las medicinas ponen a correr a los maturineses

Ciudadanos de Maturín, capital de Monagas, denunciaron que las medicinas tienen un costo demasiado alto en comparación con su poder adquisitivo.



Nancy Rodríguez contó a Radio Fe y Alegría Noticias que las últimas semanas han sido una corredera constante con su familia de farmacia en farmacia para ver dónde pueden encontrar los medicamentos que necesita su papá luego de sufrir un ACV (accidente cardiovascular).



De lo medicamentos que necesita el señor, el más económico es el Losartán, un antihiperintensivo, ya con las demás medicinas la cosa se complica. Por ejemplo, la Aminodipina cuesta 30.50 bolívares y la Citicolina 150 bolívares.



“En las farmacias varían los precios, pero en todas están bastante costosas las medicinas que necesito para mi papá”, lamentó Rodríguez.



Además de esto la señora Rodríguez expresó que en el Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar no hay recursos para atender a los pacientes a tal grado que tienen que costear por su cuenta medicamentos y otros insumos necesarios como jeringas, guantes y algodón.

También destacó que por lo que pudo observar la atención médica deja mucho que desear, pues afirma que el personal médico da malos tratos a los pacientes y a sus acompañantes.



“Mi papá estuvo una semana hospitalizado por lo del ACV y no hay nada. Todo hay que comprarlo, hasta la jeringa y el par de guantes, no tienen pero ni siquiera un algodoncito mojado en alcohol ni la cuerdita para que le puedan pasar el tratamiento. Solo te medio revisan al enfermo para mandarte a comprar de todo”, expuso.



Nancy Rodríguez explicó que en esa semana no solo se complicó por lo que tuvo que comprar sino también por la atención médica, que según ella, fue fatal.



“Los pacientes se agravan por negligencia médica, no hay atención como antes. Tú tienes que estar detrás del doctor y la enfermera. No hay humanidad, no sé ni cómo hicieron para graduarse porque la atención es muy mala. Hay pacientes que se mueren por negligencia médica, los médicos se desaparecen. Atienden a la gente como mejor les parezca y los maltratan», aseveró.