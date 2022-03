Altos funcionarios de EEUU llegaron a Venezuela para reunirse con el gobierno

Según un informe del periódico estadounidense The New York Times una delegación de altos funcionarios del gobierno de Joe Biden arribaron a Venezuela este sábado 5 de marzo con el fin de reunirse con el presidente Nicolás Maduro.

La comitiva tendría como objetivo principal el de estudiar el escenario para que Venezuela se convierta en el sustituto de las exportaciones petroleras que hasta hace poco sostenía Rusia, país que ha sido objeto de fuertes sanciones por parte de EEUU debido a la invasión a Ucrania.

De acuerdo a la publicación del rotativo los altos comisionados buscarían convencer al mandatario venezolano de retomar el comercio petrolero entre ambos países, suspendido desde que al país caribeño la potencia del norte también le aplicara sanciones.

Vale recordar que antes de esta situación Venezuela enviaba la mayor parte de su petróleo a la Costa del Golfo de EE. UU., cuyas refinerías se construyeron específicamente para procesar los grados pesados ​​de crudo que llegaban desde estos lados.

Por su parte, el internacionalista venezolano Mariano de Alba comentó por las redes sociales que el embajador de EEUU en Venezuela pero que despacha desde Colombia, James Story, había adelantado días atrás que su gobierno analizaba permitirle algunas concesiones a su par venezolano.

Venezuela y Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas a principios de 2019. Al parecer, los principales proponentes de este acercamiento fueron algunos dirigentes del partido Republicano.

Senior U.S. officials are traveling to Venezuela on Saturday to meet with the government of President Nicolás Maduro as the Biden administration steps up efforts to separate Russia from its remaining allies amid a widening standoff over Ukraine. https://t.co/3SsZX3qTaI