Álvaro Pérez Miranda inspira a estudiantes de Fe y Alegría

El colegio Eugenio Andrés Mendoza de Fe y Alegría se vistió de honor este lunes 10 de junio con la ponencia del empresario venezolano, Álvaro Pérez Miranda, quien compartió con al menos 160 estudiantes su experiencia de superación en la vida como creador de conceptos culinarios y productor de exitosos restaurantes como Wabi Sabi, Hiyakawa, Midorie y Ogawa.

Recientemente, se hizo acreedor de una estrella Michelin por la calidad de la comida que ofrece en Ogawa, ubicado en Miami, Estados Unidos.

Pérez Miranda, de 59 años de edad, nació en la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo. Es el menor de 11 hijos. Creció en un sector vulnerable, exactamente en San Blas, en un contexto donde había pocas oportunidades para él. No obstante, a los 17 años tomó las riendas de su vida para llegar muy lejos y lo logró con constancia, compromiso y determinación.

Este “chef de corazón” -como se autodefine- estuvo de visita en Caracas para conversar sobre Venezolanos que sueñan con los jóvenes de varias instituciones, entre esas, Fe y Alegría.

De impecable y generosa presencia, este ejemplar venezolano llegó con su equipo de trabajo un poco antes de las 10:00 de la mañana a la escuela Eugenio Andrés Mendoza que está en el sector Brisas de Propatria bajo un tiempo que comenzó con mucha lluvia en la madrugada y que esto siempre compromete a las zonas de difícil acceso.

Tras su llegada, la lluvia cesó y salió el sol. De entrada, lo abordaron maestras y estudiantes para fotografiarse junto a él, pero su alma de hombre detallista lo llevó rápido de regreso a su carro para sacar el desayuno que llevó para los estudiantes y a todo el personal de la escuela.

No obstante, había una sorpresa para él: un acto cultural con música venezolana que marcó la fibra emotiva para todos los presentes.

Posteriormente, la periodista y moderadora de la charla Aymara Lorenzo, marcó el inicio de la actividad: “Álvaro Pérez Miranda estuvo allí donde están ustedes y recorrió un camino de logros, obstáculos y fracasos de los cuales se levantó, se volvió a caer y hoy está aquí siendo un venezolano exitoso y talentoso”, expresó y arrancó sonoros aplausos.

La clave es ser venezolano

“Me siento súper emocionado”, fueron sus primeras palabras. Y sí, se notaba visiblemente conmovido. “Es tanta la emoción porque escuchar el Alma Llanera se te mete en la fibra, es ese sentimiento que uno tiene como venezolano. Mucha gente me pregunta cuál es la clave de mi éxito. Aunque me he formado, me he preparado, la clave es ser venezolano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo que es especial en comparación con el resto del mundo: la hospitalidad innata. Eso es primordial”, aseguró.

Pérez Miranda le contó a los muchachos que comenzó a trabajar como payaso y animó fiestas infantiles porque tenía el espíritu de artista. Reunió dinero con lo que ganó producto de su trabajo y resolvió algunas necesidades. Aquí se detuvo este empresario para resaltar que eso también somos los venezolanos: sabemos resolver.

Contó que cuando tenía 15 años surgió una “oportunidad” de salir del país, pero al final la vía que lo llevaría a suelo americano no era la correcta y que afortunadamente su papá se dio cuenta a tiempo porque al fin y al cabo su hijo era menor de edad.

Confesó que desde entonces desarrolló una “inteligencia callejera” que le permitió delimitar el camino entre el bien y el mal. Además, escuchaba frecuentemente que algunas personas decían que él no iba a servir para nada y que tomaría el camino de la delincuencia, pero a la vez tenía a su padre quien le decía: “tienes que ser un hombre de bien”.

A los 17 años de edad emigró definitivamente. Su primer país destino fue Italia. Comentó que allá vivió dos años con una familia que lo ayudó mucho, pero también se obligó a aprender el italiano, cuyo idioma domina al igual que el inglés y japonés.

“Esta reunión de hoy no es casual. Muchos de ustedes vienen de dónde vengo yo por la sensibilidad, por el gusto a la comida, el arte, la música. En Italia aprendí a cocinar. Con esta familia (la que lo recibió) viajamos por toda Italia, fue una experiencia increíble”, dijo.

Posteriormente, contó que conoció y se enamoró de una muchacha que era de Los Ángeles, Estados Unidos, y para allá se fue. En esa ciudad trabajó en un restaurante lavando platos y así comenzó una vida de superación, pues hacía bien su labor y otras personas se fijaron en eso y más para que Álvaro Pérez Miranda se convirtiera no solamente en un exitoso empresario, sino en un ejemplar venezolano por el mundo entero.

“Es importante que ustedes aprendan y quieran superarse, pero también deben hacer las cosas bien porque siempre hay alguien que los está viendo”, afirmó y resaltó que el dinero fácil no es la vía, sino el trabajo honesto, el de verdad.

No obstante, le contó a los estudiantes que cuando estuvo en la cúspide de sus años más exitosos, la arrogancia lo abrazó y que cuando llegó a sus 50 años lo perdió todo, inclusive a sí mismo, pero también se volvió a levantar.

“Volteé para ver de dónde venía yo, de reconectar con mi país y no darme por vencido. También comenzó mi proyecto de escribir un libro (Mi camino a Japón) que está dedicado a ustedes, los jóvenes, que están en la posición de aprender. Mi mensaje es poder enseñar a cómo construir una carnada porque sin ella no vamos a poder pescar”, dijo.

Pérez Miranda les resaltó a los estudiantes de Fe y Alegría que las oportunidades no caen del cielo, sino hay que construirlas. “Si llego a abrir un restaurante aquí (en Venezuela) me llevo a este señor (un empleado del colegio) a trabajar conmigo porque la bienvenida que me dio fue increíble”, expresó entre aplausos de todos.

“Tengan buena presencia. Todo comienza por uno mismo. No esperen que nadie los motive, que nadie les dé nada. El cambio comienza en uno mismo y si puedes cambiarte a ti mismo, puedes cambiar tu entorno”, agregó.

En ese sentido, añadió que otro de sus grandes aprendizajes de la vida -y desde Japón- es el respeto hacia la otra persona. “Cuando tú vas a Japón, parte de la cultura es celebrar alguna cosa, un negocio y todos ponen atención porque es parte del respeto y desde entonces empecé a llevarme bien con los japoneses. Y ustedes los profesores tienen eso: motivación, hacer sentir como en casa, la atención al detalle y la hospitalidad”, finalizó para luego dar paso a la ronda de preguntas por parte de los estudiantes, quienes no dudaron en pedirle a Pérez Miranda algunas recomendaciones para salir adelante, así como también le agradecieron por ser fuente de inspiración y motivación.

Los aplausos fueron el triple luego de la intervención de algunos estudiantes.

“Tengo una responsabilidad con mi gente, con Venezuela”

Te notamos muy conectado con ellos… ¿Qué sentiste cuando te preguntaron? Sobre todo, la participación de Sebastián que vio en ti un ejemplo a seguir.

(Suspira) “Yo veo la luz que tenemos todos los venezolanos, es esa luz que no podemos permitir que nadie nos la apague nunca en la vida otra vez. A veces, desde el punto de vista personal, cuando esa luz se me baja, le pongo más intensidad para siempre estar conectado con la luz”, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias.

–¿Pudiste regresar a San Blas?

Se le iluminó la mirada y dijo que sí, aunque ese regreso ocurrió hace dos años para despedir a su madre en su lecho de muerte. “Vi a mi sector, me reconectó, me dio un sentimiento increíble y siento que tengo una responsabilidad con mi gente, con Venezuela, con los jóvenes para darles un mensaje inspirador y que sientan que sí pueden”.

–Hablas cuatro idiomas y uno de los estudiantes te confesó su deseo de aprender inglés…

“La educación es importantísima. Si hablas un español mediocre, te van a dar un trabajo mediocre. Si hablas bien el español, te van a dar un buen trabajo y así pasa con todos los idiomas, especialmente donde se mueve la economía y el dinero. La educación y la preparación es fundamental y ahorita que estoy entrando a mis 60 años siento que es el mejor momento de mi vida y quiero contribuir con mi granito de arena a mi gente de Venezuela”, dijo con una amplia sonrisa.

¿Qué se siente ser acreedor de una estrella Michelin?

“Después de 40 años de trabajo todo eso tuvo que ver con la hospitalidad, la atención al detalle y la sensibilidad. Que reconocieran a Ogawa fue un gran logro y vamos a ver qué otro éxito seguimos (sonríe), pero para mí hoy (el colegio) fue un gran éxito. Conectar con todos estos jóvenes fue increíble, me sentí muy emocional. Siento que regresé a ese muchacho joven, reconecté con él y le dije: ‘no te preocupes, vas a ser una persona de bien’”, dijo visiblemente conmovido.

Una visita llena de emoción y ejemplo

Por otra parte, la profesora Annunziata Maiese, directora de la Zona Caracas-La Guaira de Fe y Alegría, no pudo mostrarse más contenta, orgullosa y complacida por la charla Venezolanos que sueñan que ofreció Álvaro Pérez Miranda a los estudiantes.

“¡Es una visita extraordinaria! Le doy gracias a Dios por este momento. De verdad que el señor inspira a los estudiantes a tener un punto de partida y un punto de llegada a sus sueños. Fue la manera cómo se los explicó, con esa humildad, con esa experiencia, con esa motivación para que ellos sigan adelante”, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias.

Maiese recordó que si bien en el país atravesamos momentos difíciles, nunca hemos decaído. “Sé de jóvenes que han salido de abajo y nunca dejaron de formarse. Estoy conmovida por esta experiencia de hoy y Dios quiera que los estudiantes tomen en cuenta toda esa experiencia del señor Álvaro en su día a día como persona y que ha dejado en alto el nombre de Venezuela. Venezuela nos pide a gritos que hagamos algo por ella y este es el momento”, determinó.

En ese marco, comentó que como docentes de Fe y Alegría a partir de ese conversatorio tienen una gran misión “por nuestro enfoque y la metodología que le estamos dando a los muchachos para que sean capaces de discernir, de seguir adelante, que tomen decisiones y superen sus problemas en el camino, pero sobre todo, que cumplan sus sueños”, finalizó con una sonrisa.

