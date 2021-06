Amenazan con despedir a 40 maestros de Caripe, Monagas

José Darío Lima, presidente del Sindicato Unitario de trabajadores del Magisterio (SUMA), en el estado Monagas, asegura que se harán todas las gestiones para apoyar a todos aquellos docentes que señalan ser despedidos en medio de la pandemia por la COVID-19.



En el estado Monagas el municipio que registra mayor número de procedimientos administrativos abiertos contra docentes es el municipio Caripe.



Al menos unos 40 maestros tendrían pendientes procesos administrativos para ser desincorporados de la nómina y de sus cargos. Lima recordó a las autoridades del Ministerio de Educación en la entidad la vigencia del decreto de inamovilidad laboral.



“Es preocupante en vista de que no se respeta el debido proceso con lo establecido en el marco laboral docente. En el municipio Caripe tenemos por parte de la Zona Educativa del estado Monagas aplicándose medidas contra unos 40 docentes; como sindicato estamos asesorando y ya pasamos un documento tanto a la Zona Educativa como al Ministerio de Educación y a la las diferentes federaciones denunciando esta irregularidad”.



Para el sindicalista durante la pandemia no se ha dado acompañamiento al maestro por lo que resulta ilógico atentar contra sus puestos de trabajo.



“Ha faltado atender todo el pliego de peticiones que hemos venido solicitando, en el tema de salarios, en el tema de salud con el HCM y sin contar la bioseguridad, maestros que no ganan un salario para pagar pasajes y menos en municipios y zonas rurales”.



Ante las denuncias han contrapuesto la solicitud de declinar los procesos administrativos y se ha solicitado a la Defensoría Pueblo y a la Zona Educativa un pronunciamiento.