AN: 2.7% del registro electoral venezolano ha participado en las parlamentarias

El Observatorio Contra el Fraude Electoral del 6D de la Asamblea Nacional (AN), informó a las 11:33 am que según reportes hasta esa hora solo el 2.7% del registro electoral venezolano ha participado en las elecciones parlamentarias que se realizan este domingo, 06 de diciembre.

Observatorio Contra el Fraude: 2.7% del registro electoral venezolano ha participado en la farsa parlamentaria



Lee la nota oficialhttps://t.co/zuggxuJHih — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) December 6, 2020

En una rueda de prensa la portavoz del observatorio, la diputada a la AN, Delsa Solórzano, afirmó que los venezolanos con firmeza le dijeron “no al fraude electoral, que no come chantaje”.

Expresó que los “ciudadanos saben que ser participante del fraude, es ser cómplice de unos corruptos que son responsables del hambre, de la desolación de la falta de calidad de vida, de agua de gas e Internet”.

Según Solórzano no hay nadie en la calle porque los procesos electorales son una fiesta democrática, donde los ciudadanos sienten el reconocimiento y respeto de su voluntad política.

Denunció que este proceso está enmarcado en una serie de irregularidades desde su concepción con el nombramiento de los rectores del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia, “la no participación de sectores legítimos de la oposición, campaña política extemporánea y el no reconocimiento de la comunidad internacional de las condiciones en que se efectuará”.