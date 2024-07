Ana Milagros Parra, politóloga y analista de riesgo político, opinó que la actual campaña electoral, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, no ha estado en igualdad de condiciones.

Según ella, algunos candidatos se han visto limitados en cuanto a colocar vallas en las calles, tener algún spot político en televisión o participar en entrevistas por la radio.

En estas elecciones van a participar diez candidatos pero las opciones de la sociedad civil, según encuestas realizadas, están polarizadas entre el aspirante a la reelección, Nicolás Maduro, y el candidato opositor Edmundo González.

Parra también dijo que existe un interés de los venezolanos, no solo en votar, sino también en participar en los comicios electorales.

“Mientras más nos acercamos al 28, hay más interés de la gente para votar e incluso de participar en el proceso, porque no es solamente votar. Hay gente que quiere ser acreditada como testigo de mesa, gente que está haciendo todo lo posible para obtener información y ser miembro de mesa, también defender el voto”, dijo Parra en el programa En Confluencia de Radio Fe y Alegría Noticias.

Muy distinto

Para la politóloga, las elecciones del 28 de julio son muy distintas a otros procesos electorales anteriores.

“Esta es una oportunidad de una en un millón. Es muy distinto a lo que ha pasado antes. No tienes que confiar en el proceso, todas las dudas son totalmente válidas, pero que eso no sea una excusa para no participar. El 28 será un día que se va a hablar en la historia venezolana pase lo que pase”, expresó Parra.

La especialista en análisis de riesgo mencionó que las consideraciones que los electores deben tener presente, es que existe una alta probabilidad de que la jornada sea extensa y lenta, por lo cual los ciudadanos deben irse preparados con su agua, una silla y alguna merienda.

Asimismo, pidió no desmotivarse por las colas que se pueden formar en los centros de votación. “Ejerza su derecho al voto, sin importar qué tipo de operación para dilatar el proceso esté pasando”, insistió.

Apoyo en los centros

Parra mencionó que los votantes también pueden apoyar con la logística necesaria para mantener a los testigos y miembros de mesa en buen estado, durante el proceso electoral.

Para ello, las personas pueden preguntar al representante del partido político que prefieran lo que necesitan, ya que muchas veces ameritan recursos para mantenerlos alimentados e hidratados.

Señaló que es importante tener el conocimiento de que cualquiera tiene el derecho a quedarse en el centro de votación, estar cerca de los testigos y miembros de mesa, para saber el resultado, y que también es válido grabar el proceso.

Por último, comentó que todos los ciudadanos deben conocer cómo funciona el mecanismo dentro del centro electoral, lo que permitirá identificar si existe alguna irregularidad en la jornada y denunciar.

Cabe resaltar que para votar solo se requiere la cédula, vigente o no, estar inscrito en el registro electoral y conocer el centro de votación.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram, WhatsApp y descarga nuestra APP