Merideños se las ingenian para estirar el presupuesto y cumplir con la tradición de preparar las hallacas para la cena de navidad y año nuevo.

El equipo de Radio Fe y Alegría Noticias se trasladó hasta el mercado de la capital andina para conocer cómo hacen los lugareños para mantener la costumbre, teniendo en cuenta el poco poder adquisitivo de tienen la mayoría de los venezolanos.

Mirian Colmenares, una de las consultadas, contó que en esta oportunidad la hallaca será la gran ausente en su mesa. “En este momento no puedo, no me alcanza el dinero”, dijo la ama de casa.

Por su parte, Sandra Díaz afirmó que su meta es preparar 100 hallacas, pero después de recorrer varios locales en el mercado, contó que haría las que salieran con el dinero que portaba en su bolsillo.

Geraldine Parra, fue otra de las merideñas consultadas, quien destacó que pese a la época, el precio de las verduras, hortalizas y legumbres se mantiene casi igual que en semana atrás.

Añadió que en su familia aplicaron la estrategia de comprar los ingredientes por partes desde hace varias semanas.

“La compra no ha sido de un solo golpe, porque es imposible. Mi sueldo no alcanza para hacer el gasto de una sola vez”, comentó.

Alonso Moreno se paseó por varios puestos buscando precios y calidad para comprar los ingredientes de las hallacas. “Se nota un alza en los precios en comparación con los años anteriores. Sin embargo, algunos hacemos el sacrificio de mantener la tradición y compartir en familia (…) Antes hacíamos 50 hallacas, ahora hacemos 20 nada más”.

Ventas bajas

Los comerciantes en Mérida, por su parte, indicaron que las ventas en la víspera de navidad han estado bajas.

“Este año las personas están comprando lo necesario: el que hacía 200 hallacas, ahora apenas pueden hacer 50”, dijo el comerciante Néstor Arellano.

Con información de José Angulo | Radio Fe y Alegría Noticias

