Antonio Ecarri a la CIJ: “doblen su decisión y se la meten en el paltó”

Antonio Ecarri, presidente del partido político Alianza del Lápiz, publicó un polémico mensaje en la red social X, acompañado de un video, haciendo referencia al reciente pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el Esequibo.

“Yo le voy a decir aquí mismo a la Corte Internacional de Justicia lo que los venezolanos pensamos de eso, doblen bien doblada su decisión y se la meten en el paltó”, expresó.

En su exhortación, la CIJ pidió a Venezuela “no realizar acciones que agraven la disputa del Esequibo”.

El político también aseguró que las decisiones de la CIJ no son vinculantes. “Nosotros no vamos a acatar las decisiones que no tiene caracter vinculante de la Corte Internacional de Justicia”, enfatizó.

Antonio Ecarri cree que es un fraude

A juicio de Ecarri, el exhorto de la CIJ “es un fraude” y por ello llamó a los venezolanos a unirse a favor de la decisión de Venezuela de defender el Esequibo.

“Aquí no se entrega ningún Esequibo”, remató Antonio Ecarri en un acto público acompañado por la directiva del partido.

📍Hoy le decimos a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que doblen su decisión y se la meten en el paltó.



🗳️ La soberanía la decidimos los venezolanos a través del voto este 03 de Diciembre, no la deciden unos jueces en La Haya. #1Dic El Esequibo es nuestro y vamos hacer… pic.twitter.com/V66GaL3Uq5 — Antonio Ecarri A. (@aecarri) December 1, 2023

Guyana pidió suspender la consulta

El gobierno de Guyana pidió a la Corte Internacional de Justicia que intervenga para suspender el referéndum por el Esequibo que hará Venezuela.

En un comunicado, “Guyana presentó en la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia una solicitud de indicación de medidas provisionales” para pedir que Venezuela “no proceda con el referendo consultivo como está planteado”.

Los representantes de Guayana consideran que lo que planteado representa un “plan siniestro de Venezuela de apoderarse de territorio guyanés”.

