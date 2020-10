Anzoátegui: Pescadores dependen del mercado paralelo para surtirse de gasolina

A una semana de puesta en marcha del nuevo esquema que busca normalizar la distribución y comercialización del combustible en el país, pescadores artesanales de la zona norte de Anzoátegui denuncian que tienen que comprar la gasolina a tres dólares por litro en el mercado paralelo.

“la gasolina aquí es muy escasa, es muy difícil obtenerla para poder salir a nuestra jornada de pesca. Estamos comprando la gasolina a dos dólares y medio, hasta tres dólares, eso no nos resulta porque cuando no hay pesca se nos pone muy difícil la situación , no tenemos cómo reponer”.

Dennys González, pescador.