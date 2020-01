Apagones dañan electrodomésticos en Mérida

Usuarios en la región andina reportaron a Radio Fe y Alegría Noticias que los cortes eléctricos se registran hasta tres veces diarias superando las 8 horas.

La situación pone en riesgo neveras, televisores y licuadoras

Argenis Roa, habitante del sector Mucujun, señaló que los daños en sus electrodomésticos han sido irreparables. Arreglar su televisor y licuadora averiados supera los 200 dólares.

“A mí se me dañó un televisor y una licuadora por los altos y bajos de voltaje. Hasta dos y tres veces al día se va la electricidad por la zona donde vivo. considero que se debe solucionar esta problemática lo más pronto posible”, apuntó.

Por su parte, Dionisio López, habitante de la urbanización Don Perucho del municipio Libertador, manifestó que se encuentra cansado por los constantes cortes de electricidad en su zona. Él gastó 300 mil bolívares para reparar la nevera.

“Mi nevera se me quemó y un repuesto me costó 300 mil bolívares, luego se me dañó un equipo de sonido que lo tengo arrumado porque no tengo cómo arreglarlo. Por mi comunidad se va la luz 6 horas diarias”, señaló López

Los cortes eléctricos además dejan las actividades laborales, bancarias y comerciales a medias, así mismo pérdidas de alimentos en algunas carnicerías ante la falta de refrigeración.

Los usuarios esperan que se normalice el sistema de electricidad, de lo contrario, seguirán padeciendo por esta problemática.