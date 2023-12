Apuneg denuncia inoperatividad de 11 centros de investigación en Guayana

En el marco del día del Profesor Universitario, la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (Apuneg) denunció la inoperatividad de 11 de los 13 centros de investigación que existían en la casa de estudios, debido a la falta de recursos.

El gremio organizó una jornada de protesta a las 8:00 de la mañana de este 05 de diciembre en la Plaza Monumento a CVG, Altavista, para reclamar la precarización salarial y exigir el pago de beneficios para los universitarios.

“Estamos dando clase de dignidad y resistencia. No hay nada que celebrar, mucho que reclamar y conmemorar. Mantenemos la universidad abierta con la llama del saber. Tenemos un salario destruido y unas universidades en el suelo. En la UNEG tenemos 13 centros de investigación de los cuales están operativos nada más dos: el Centro de Investigaciones Antropológicas y el Centro de Investigaciones de Estudios Literarios. Los otros 11 están paralizados por falta de recursos, no hay investigaciones que podamos hacer. Antes hacíamos investigación en el Alto Caura, en el Bajo Caroní. Llevábamos antropólogos para allá. Ahora no se puede hacer porque no hay recursos”, puntualizó el presidente de Apuneg, Raúl Brito.

Según el informe El Declive de la Investigación Científica en Venezuela, desarrollado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, el presupuesto de las universidades en Venezuela se redujo cuatro veces entre el 2010 y el 2014.

En la actualidad apenas alcanza para costear solo el 30% de los gastos operativos de las instituciones y no existe presupuesto para la reposición de infraestructura en los espacios de investigación.

“Un profesor que no tiene aire acondicionado, los zapatos rotos, un salario destruido. ¿Cómo lo incentivas? No hay capacidad para responderle al docente”, destacó Brito.

¿Qué ha pasado tras un año de protestas?

Desde el 09 de enero, educadores y docentes universitarios se han mantenido en las calles para exigir un aumento salarial. Desde entonces se han registrado en Bolívar llamados de atención, actas de citación y suspensión de salarios para reprimir los reclamos.

Asimismo, durante el mes de abril el gobernador del estado, Ángel Marcano, exhortó a los ciudadanos a protestar fuera de sus horas de trabajo para no violentar el derecho de los alumnos al estudio, pero los huelguistas consideran que es la única forma de presión para que sus reclamos sean escuchados.

“No ha habido respuestas. Para fiesta y circos del Esquibo sí hay, para rutas estudiantiles a los bachilleres sí hay, pero para la educación no hay. Este gobierno no cree en la excelencia académica. No creen en la educación”, expresó el gremialista.

Las autoridades gremiales nacionales propusieron durante noviembre la fijación del salario mínimo en 180 dólares para paliar la crisis económica. En este sentido, reiteraron que llevan más de 600 días sin aumento salarial.

Profesoras compartieron a Radio Fe y Alegría Noticias que han tenido que apegarse a los mandatos de la ministra de Educación, Yelitze Santaella, y empezar a vender comidas caseras y hallacas para subsistir.

Judicialización de la comunidad universitaria

Albert Villarroel, miembro del gremio administrativo de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, exhortó al gremio a continuar protestando para defender sus derechos.

“No es posible que hoy se celebra el Día del Profesor y hay trabajadores detenidos y presos. Un día como hoy se gestó el derecho a la autonomía universitaria. ¿Cómo es posible que hoy día tenemos estudiantes detenidos? Como es el caso del estudiante John Álvarez, estudiante de Antropología de la UCV. Todos somos parte de la comunidad universitaria. ¿Por qué no dicen nada en relación a eso? La protesta debe imponerse en la defensa de los derechos que nos competen como trabajadores”, acotó Villarroel.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.