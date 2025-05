Argentina ratifica su decisión de retirarse de la OMS

El Gobierno de Argentina que preside Javier Milei ratificó el 26 de mayo su decisión de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y demuestra que no hay una intención de retorno.

Argentina pertenecía a la OMS desde 1948 y ahora sigue un curso de periodos perentorios para retiro definitivo. La decisión del presidente Javier Milei se dio a conocer en febrero de este año.

“Las recetas de la OMS no funcionan”

En un comunicado oficial difundido por el Ministerio de Sanidad de Argentina, el Estado alega que “las recetas de la OMS no funcionan”.

“Hoy, la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque no están basadas en ciencia sino en intereses políticos y estructuras burocráticas que se resisten a revisar sus propios errores. Lejos de corregir el rumbo, la OMS ha optado por ampliar competencias que no le corresponden y condicionar la soberanía sanitaria de los países”, afirmó la cartera sanitaria argentina.

El Gobierno de Milei sostuvo que “frente a esto, urge que la comunidad internacional repiense el sentido de los organismos supranacionales”.

“Si están financiados por todos, deben rendir cuentas, cumplir con los fines para los que fueron creados y no convertirse en plataformas de imposición política por encima de los Estados miembros”, añadió el comunicado.

Argentina sigue la misma línea de Estados Unidos

El anuncio ocurrió el mismo día en que el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., realzó una visita a Buenos Aires.

Hay que recordar que el presidente Milei anunció su decisión de retirar a su país de la OMS en febrero de 2026, dos semanas después de que su par de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva para retirar al país del mismo organismo.

Con información de Derecha Diario.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram, WhatsApp y descarga nuestra App.