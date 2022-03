Argentina va contra Venezuela sin 7 jugadores de «alto perfil»

La fecha 17, penúltima de la Eliminatoria Conmebol a Catar 2022, enfrentará a argentinos y venezolanos en La Bombonera, la casa de Boca Junior.

Entre semana se confirmó la lesión de Lisandro Martínez, lateral del Ajax de Países Bajos. Por su parte, el Inter de Milán confirmó que el atacante argentino, Lautaro Martínez, resultó positivo para COVID-19, lo que lo marginó inmediatamente de la selección.

Por tanto, ninguna de las dos figuras podrán estar ni contra Venezuela ni contra Ecuador el 25 y 29 de marzo respectivamente.

Por otra, tampoco podrán jugar Dibu Martínez, Cuti Romero, Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía que están sancionados.

Además, Ángel Di María llegaría con algunas dolencias físicas, y el cuerpo técnico determinará si puede jugar o no. Al parecer, el técnico argentino optará por no arriesgarlo. De esta manera, Lionel Scaloni no podrá tener a sus disposición a 6 jugadores.

Durante las últimas horas, trascendió que Lionel Scaloni llamó a los sancionados a presentarse en la concentración argentina como un gesto de gratitud. Scaloni ya piensa en el Catar 2022 y quiere que todos sus activos despidan la Eliminatoria Conmebol como un equipo.

Messi

Lionel Messi llegó a Argentina con la etiqueta de duda para jugar la doble fecha. Pero, durante las últimas horas confirmaron que está apto para jugar.

De hecho, durante los entrenamientos con la selección se le ha visto contento y sonriente, este comportamiento dista mucho de lo que muestra habitualmente en el París Saint Germain de Francia, su actual club.

El capitán de la Albiceleste, presentaba un cuadro viral y se ya descartó la COVID-19 como posible patología causante de la gripe.

Este malestar lo mantuvo marginado de los entrenamientos del PSG y fue la causante de su ausencia durante el fin de semana en la derrota de su club contra el Mónaco.