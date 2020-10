Armada de Venezuela detiene a venezolanos que intentaban llegar a Trinidad y Tobago

La Armada Nacional Bolivariana interceptó dos embarcaciones donde iban 63 venezolanos que buscaban salir del país, con destino a Trinidad y Tobago.

La operación se llevó a cabo la noche de este jueves 22 de octubre. Estas embarcaciones, así como las personas, fueron devueltas a la base de la Armada en el estado Bolívar, esa misma noche.

Overnight the Venezuela coastguard intercepted 2 boats with 63 Venezuelans heading to Trinidad and Tobago, the Venezuelan coast guard transferred them back to port where they were transferred to the Venezuelan navy.#Venezuela pic.twitter.com/iT2OtNEMSg