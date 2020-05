Arrestado por grabar, “a mí jamás me habían puesto unas esposas”

Un ciudadano fue arrestado a la fuerza por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, en una estación de servicio de Maracaibo, por grabar con su celular a otra persona mientras esta hablaba en el sitio.

¿Qué pasó?

Tal como lo hace cada 2 ó 3 días, Garvey Mercado se dirigió en la mañana de este 1 de mayo a la estación de servicio Las Banderas para tratar de surtir de gas su vehículo.

Esta estación se encuentra al sur de Maracaibo, en la zona límite con el municipio San Francisco, entre la sede del ICLAN y el Hospital general del sur Dr. Pedro Iturbe.

Relató a Radio Fe y Alegría Noticias, que estacionó su carro en los terrenos del centro asistencial, que se encuentran a unos metros de la estación de servicio, donde habitualmente se organiza la cola.

Después de una hora y media de espera, decidió caminar hasta la estación de servicio para saber por qué no estaban surtiendo el combustible aún.

Al acercarse, vio a un hombre que compartía un discurso con la gente que esperaba, y sacó su celular para grabarlo.

Precisó, que a las 7:50 de la mañana, un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana que se encontraba en la estación, le pidió que se acercara a él. Una vez cerca, el funcionario le quitó el teléfono celular, indicándole que estaba prohibido grabar en el sitio.

Tras el arrebato del celular, Garvey pidió explicaciones al funcionario militar sobre esta decisión. Preguntó, en qué ley dice que él no puede grabar con su celular en esas circunstancias.

Arrestado a la fuerza por dos militares

El funcionario insistió en su postura y además, decidió arrestarlo. Le colocó las esposas en una de sus muñecas. Pero, el ciudadano se resistió exigiendo una explicación, y asegurando que él no era ningún delincuente.

Luego de un intenso forcejeo, dos militares lograron someter al ciudadano, y terminaron de esposarlo.

Explicó, “me dijeron: ahora te vamos a llevar al comando porque no se puede grabar. Y yo: pero por qué no se puede grabar, dónde aparece en la constitución u otra ley que no se puede grabar. Entonces, me pusieron a la fuerza la primera esposa, y como me resistí, me jalaron con fuerza y tengo una marca bastante fuerte en la muñeca izquierda, porque me colocaron con fuerza las esposas”.

Fue maltratado mientras esta arrestado para obligarlo a dar la contraseña de su celular

Una vez en custodia, le obligaron a que les dijese la contraseña para ingresar a su teléfono móvil personal. Al principio se negó a hacerlo, pero uno de los funcionarios lo sujetaba por las esposas, y le jalaba los brazos esposados a sus espaldas para obligarlo, por lo que finalmente accedió.

Manifestó, “yo tenía las esposas puestas en la parte de atrás, y había una persona que me jalaba las esposas y me decía: dame la clave, e insistía, dame la clave, que me deis la clave. Entonces, como me estaba haciendo presión accedí a darle la clave”.

Marcas de las esposas en el brazo izquierdo del ciudadano

Dice que esta acción por parte del militar acentuó las marcas de las esposas en sus muñecas, dejándolas enrojecidas durante varias horas después y provocando una leve cortadura.

Relató, que seguidamente lo obligaron a sentarse en la acera, mientras seguían hostigándolo verbalmente.

Adicionalmente, dice que se llevaron su teléfono celular personal, por lo que lo perdió de vista unos 5 minutos.

Indicó, “primero se lo llevó uno, después regresó y se lo dio a otro. Yo me imagino que no sólo me estaban revisando el video, porque se lo llevaron como 5 minutos”.

Contó, que lo amenazaron con llevárselo detenido hasta el comando de la Guardia Nacional Bolivariana mientras él seguía preguntando cuál era el delito que había cometido.

Dijo, “me dijeron que mi iban a llevar al comando, que quien me mada de gracioso a estar grabando. Yo insistía que trabajo con una fundación como colaborador, y preguntaba en qué había fallado, en qué parte dice que yo no puedo filmar o tomar una foto”.

Agregó, “me dijo mejor callate porque te voy a dar unos carajazos. Aunque no fue ese término el que uso exactamente”.

Finalmente fue liberado ante la presión de la gente

Luego de 15 minutos de detención, y luego de varios reclamos de quienes esperaban por el combustible en la estación, fue liberado. Sin cargos, ni levantamiento de acta, ni registro alguno del procedimiento.

Expresó, “se acercaron entre 4 y 5 personas, quejándose de por qué debían tenerme de esa manera”.

La gente rechazó el trato que le proporcionaron a él y a otro señor que fue igualmente esposado y arrestado por tomar una foto.

Indicó, que le devolvieron su teléfono celular, de donde los funcionarios borraron el video que había tomado minutos antes.

Señaló, que sufre de hernia discal, por lo que la postura en la que fue mantenido a la fuerza unos quince minutos, afecta su espalda.

Garvey es voluntario de una organización de la sociedad civil zuliana, que trabaja para asistir a niños y niñas con hidrocefalia. También fue voluntario por 7 años de la Fundación Amigos del Niño con Cáncer, en la entidad.

Luego de este hecho, sintiéndose impotente, indignado y molesto, por el trato que recibió, el cual considera injusto; decidió retirarse a casa.

Expresó, “me da impotencia porque, primero me privan de mi libertad al colocarme unas esposas, a mí jamás me habían puesto unas esposas, jamás. Da indignación, da mucha molestia”.

Añadió, “te detienen sin razón alguna, porque no se basan en ningún artículo de la constitución, simplemente es: me da la gana de detenerte, me da la gana de ponerte las esposas, me da la gana de quitarte tu teléfono y me sabe a… lo que tú digas. Eso fue básicamente lo que me dijeron, con groserías”.

No fue la única persona detenida esa mañana, otro hombre que sacó su celular para tomar una foto en las mismas circunstancias, también fue arrestado y posteriormente liberado aquella mañana.

Además, para el momento de los hechos, se confirmó no iban a surtir de gas los vehículos que estaban en cola ese día.

No es la primera vez que se denuncia violencia por parte de funcionarios en una estación de servicio

El pasado 31 de marzo, fue detenido en Lara, el activista de derechos humanos Henderson Maldonado.

El hecho ocurrió luego de que el abogado acompañara a personas con insuficiencias renales que denunciaban agresiones por parte de funcionarios de seguridad mientras intentaban echar gasolina.