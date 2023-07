Asciende a más de 400 personas muertas por “ayuno mortal” en Kenia

El número de fallecidos por un ayuno mortal en Kenia alcanzó al cifra de 403 personas muertas este martes 18 de julio, según Citizen TV Kenia.

De acuerdo con la policía local de la Costa, todos los fallecidos han sido ubicado al sur del país y pertenecen a una secta cristiana. Los miembros de la secta habrían iniciado de manera voluntaria un ayuno hasta morir.

El lunes 17 de julio, las autoridades habrían localizado a otros 12 cadáveres de cristianos que habían ayunado de forma voluntaria. Antes de ubicar los últimos 12 cuerpos, la policía local había contabilizado 391 cadáveres.

Hasta este martes, al menos 95 personas habrían sido rescatadas por las autoridades en condiciones críticas.

También transcendió que, hasta el momento, 613 personas se reportan como desaparecidas. En la investigaciones que se realizan se han recolectado 260 muestras de ADN de presuntos familiares para la identificación de los cadáveres.

El número de muertos podría aumentar porque la policía habría dado con la ubicación un espacio con tumbas comunes cuyo número no se ha precisado.

Las tumbas comunes están en el bosque de Shakahola, en el condado costero de Kilifi. Las ubicaron el lunes 17 de julio por la mañana.

Este hecho es conocido como la “masacre de Shakahola”. Se trata de una zona que comprende un territorio de 320 hectáreas.

En casi todo el territorio se han realizado la mayoría de las exhumaciones de los cadáveres, con excepción de una minoría que fallecieron en los servicios médicos debido a su estado de salud de gravedad.

Las investigaciones y las autopsias también habrían revelado que han ocurrido homicidios. Hay casos de menores de edad se habrían presentado signos de violencia y estrangulamiento.

Algunos testimonios de los sobrevivientes habrían asegurado que las personas que intentaron abandonar el ayuno, fueron obligados a seguir.

Por lo pronto, señalan a 37 personas sospechosas. Además, hay una veintena bajo vigilancia policial por la “ayuna mortal”, entre ellos, al presunto líder de la secta, el pastor Paul Mackenzie.

El pastor Mackenzie, líder de la Good News International Church, de la Iglesia Internacional de las Buenas Nuevas, fue liberado el 14 de abril de 2023. El pastor es señalado por la muerte de dos niños en iguales condiciones que los casos anteriores.

Shakahola starvation cult; death toll rises to 403 after 12 more bodies exhumed today, Coast Regional Commissioner Rhoda Onyancha says pic.twitter.com/KnUlBgDu9Y