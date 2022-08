Asesinaron a un militante del PSUV en San Fernando

En la mañana de este martes 9 de agosto fue encontrado sin vida el cuerpo del joven Edgar Ramos en las instalaciones de la Universidad Nacional Abierta del sector El Recreo de San Fernando, capital de Apure.

Fue el propio gobernador del estado Eduardo Piñate quien confirmó la noticia a través de una nota de audio, en la cual aseguraba que el también militante del PSUV y jefe de una UBCH era una persona bien apreciada en la comunidad. también envió sus condolencias a los familiares.

Las primeras pesquisas de los detectives del CICPC confirmaron que Ramos fue degollado. Presumiblemente, según versiones de algunos vecinos del sector, fue interceptado por un grupo de hombres y luego de haber sido asesinado su cuerpo fue lanzado al recinto universitario.

El dirigente político también era licenciado en enfermería y coordinaba el departamento de cirugía del ambulatorio del barrio Terrón Duro de San Fernando.

Las investigaciones continúan. Por lo pronto, han sido citados a declarar las personas que viven alrededor de la universidad y también a varios de sus compañeros de partido.

El mandatario regional aseguró que este crimen no quedaría impune. Los lugareños de la parroquia El Recreo del municipio San Fernando se quejan de los altos niveles de inseguridad que aún imperan a pesar del despliegue de varios dispositivos de seguridad.

Desde la UNA aclaran

A raíz de la confirmación del suceso se desató por las redes una ola de comentarios que responsabilizan a las autoridades de la Universidad Nacional Abierta de la inseguridad en sus instalaciones.

Al respecto, la docente universitaria Deisy Solórzano aclaró que “las instalaciones del CL (centro local) Apure de la UNA no están abandonadas, que no haya seguridad, que no haya alumbrado es otra cosa, todos los académicos, administrativos y personal de servicio acudimos a nuestra casa de estudio, el sábado 30 nos despedimos a periodo vacacional, por cierto sin dinero, y volveremos el 16 de septiembre aniversario de la UNA. De acuerdo a cronograma académico”.

Desde que se declaró la cuarentena estricta por la pandemia de la COVID-19 este centro local de la UNA comenzó a ser desvalijado por parte de desconocidos, quienes se robaron equipos de computación, escritorios, material didáctico, puertas y el techo.