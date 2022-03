Así quedó el sorteo de cuartos de final de la Liga de Campeones

Este viernes 18 de marzo se sortearon en Nyon las dos últimas rondas de la Liga de Campeones de Europa que disputará su gran final el 28 de mayo en París.

Hasta los cuartos de final siguen en carrera: Real Madrid, Atlético y Villarreal (España), Liverpool, City y Chelsea (Inglaterra), Bayern Munich (Alemania) y Benfica (Portugal).

El sorteo determinó los siguientes choques: Manchester City Vs. Atlético de Madrid; Chelsea FC Vs. Real Madrid; Benfica FC Vs. Liverpool; Villarreal FC Vs. Bayer Munich.

Los partidos de ida de los cuartos se jugarán el 5 y 6 de abril (ida), y el 12 y 13 de abril (vuelta).

Las semifinales también se sortearán este viernes, y según el calendario se jugarán el 26 y 27 de abril (ida), y para el 3 y 4 de mayo (vuelta).

La gran final se jugará el 28 de mayo en el Stade de France de París.