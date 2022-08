Así se jugará la semifinal del Mundial de fútbol femenino Sub-20

Las semifinales del Mundial de fútbol femenino Sub-20 Costa Rica 2022, se jugarán el viernes 25 de agosto. La siempre favorita Brasil medirá fuerzas ante la actual campeona de la categoría: Japón, mientras que España hará lo propio frente a Países Bajos.

La selección sopresa, Colombia, quedó eliminada el sábado 20 de agosto por la mínima ante la “canarinha”.

Por su parte, las chicas de Japón ratificaron lo que históricamente han demostrado. En esta categoría son rivales muy fuertes y en la jornada vencieron a Francia 5-3 (3-3) por penales. Un encuentro no apto para cardíacos porque las francesas estuvieron clasificadas hasta el último minuto del tiempo extra.

España también clasificó a la semifinal de este torneo por segunda edición consecutiva al vencer a México 1-0. “La Roja” buscará reeditar la final del Mundial de fútbol femenino Sub-20 de 2018, en esa oportunidad sucumbieron ante las “niponas” 1-3.

Las neerlandesas consiguieron el boleto tras derrotar 2-0 a Nigeria.

