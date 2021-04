Atletas de Tokio 2021 deberán tener dos pruebas negativas antes de ingresar a Japón

El Comité Olímpico Internacional y los organizadores locales de los JJ.OO de Tokio 2021 divulgaron el segundo manual dirigido a los atletas que estarán presentes en la más importante justa deportiva del mundo: los Juegos Olímpicos.

Existen exigencias radicales, y se debe a que Japón vive un repunte de casos de COVID-19 a tres meses del inicio de los juegos.

Informaron que una tercera versión será publicada el 23 junio de 2021, y no se descartan algunas modificaciones.

Entre otras otras exigencias, el Comité Olímpico Internacional y los organizadores locales de los JJ.OO de Tokio 2021 exigen que los atletas que participen en la justa, deben tener dos pruebas negativas de COVID-19 antes de salir de sus países, y deberán ser sometidos a otras pruebas de descarte o detección de COVID-19 al ingresar a Japón.

Luego, durante su estadía serán sometidos a pruebas de detección de COVID-19 diariamente, y sus familiares tendrán el mismo trato y las mismas obligaciones.

