Atletas zulianos quedan por fuera de Campeonato por falta de presupuesto

Jhonny Almarza, secretario general de la Asociación de Atletismo del Zulia, reveló con lamento que de 28 atletas que entrenaron para el Campeonato Zonal sub 18 a desarrollarse en Barinas, solo asistirán tres.

Por falta de presupuesto, 25 jóvenes quedaron por fuera de la competición porque la Gobernación del Zulia no les dio respuestas sobre el dinero que solicitaban para viajar.

Los tres chicos que podrán acudir lo harán por su cuenta con el apoyo económico de familiares, informó Almarza a Radio Fe y Alegría Noticias. Ellos no quieren perder la oportunidad de participar en el Campeonato Nacional que es la competencia previa para poder ir a los Juegos Suramericanos menores sub 18 o al Campeonato Mundial sub 18 en aerobic.

“Nos reunimos anoche (lunes) conjuntamente con los entrenadores y representantes y no conseguimos nada para asistir al campeonato. Nos sentimos muy mal porque después de estar entrenando, los atletas no pueden asistir al campeonato”, declaró el secretario este martes.

Cuatro años y «ni un bolívar»

Denunció que la delegación zuliana tiene cuatro años sin recibir presupuesto y aunque intentaron por sus medios conseguir el dinero, no lo lograron, pues necesitaban siete dólares por cada persona para el alojamiento y 15 en los gastos para la comida; además, el transporte les estaba cobrando 800 dólares solo para llevarlos a Barinas.

Es decir, requerían al menos 1.592 dólares para los 28 atletas, más los seis técnicos y los dos representantes que los acompañan.

“El deporte tiene cuatro años sin recibir ni un bolívar para asistir a un campeonato. El Zulia siempre ha tenido aunque sea un atleta en ir a los Juegos Olímpicos, en esta fase no se metió ninguno. Cuatro años que nos dan dolor”, expresó.

Recordó que anteriormente el equipo contaba con transporte, pero ya no hay disponible ningún vehículo para los proyectos deportivos del Zulia. Los que existían “nadie sabe qué pasó con eso”, desaparecieron en el periodo de las «guarimbas» o “se los llevaron como chatarra”.