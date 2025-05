Aumento del dólar afecta a la economía informal en Cumaná

Trabajadores de la economía informal del centro de la ciudad de Cumaná, parroquia Santa Inés, en el estado Sucre, aseguran que el aumento diario del dólar en Venezuela perjudica la relación compra-venta de la mercancía para poder trabajar.

La variación de la divisa norteamericana en Venezuela es un acontecimiento notorio en el día a día de los venezolanos, que afecta no solo al sector de la economía informal, sino también la economía nacional.

Esto se debe a que los precios de los artículos y productos para el comercio actualmente están en dólares, por tal razón, si la tasa aumenta diariamente, o varias veces en el mismo día, del mismo modo el costo en bolívares se adapta al valor actual.

Las ventas bajaron en la economía informal

Miembros de la comunidad de la economía informal de la calle Carabobo entre la avenida Mariño y Bermúdez, afirman que en comparación a años anteriores las ventas tuvieron un porcentaje bastante bajo, aseguran que disminuyó en un 70% en lo que va de año.

“El poder adquisitivo del trabajador que cobra un sueldo mínimo o un salario con bono, no tiene el mismo poder adquisitivo que tenía uno o dos años atrás. Es por ello que se afectan las ventas”, expresó María López, representante de ese callejón de vendedores.

En ese sentido, López indica que las expectativas de ventas en días festivos y en altas temporadas no son muy altas últimamente, ya que si no se sitúa en día de quincena o después de esta, no obtienen muchas ganancias en ventas, por lo que la mayoría de las personas prefieren comprar comida e insumos básicos, que gastar el sueldo en ropa.

Con información de Noherlyn Otero | Radio Fe y Alegría Noticias

