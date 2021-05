Aumentó la tasa de mortalidad materna en Lara

El Laboratorio de Desarrollo Humano (Ladeshu) en el estado Lara, presentó un informe acerca del aumento en la tasa de mortalidad materna en la entidad en el último año.

El estudio señala que en 2020 la región registró un índice o razón de mortalidad materna (RMM) superior a la de 1957, arrojando datos donde se precisó que el año pasado la mortalidad fue de 121.3 por cada 100 mil nacidos vivos, mientras que para mediados del siglo 20 fue de 118.6.

El profesor Jesús Mantilla, especialista en demografía y salud, informó que para el 2019 en Venezuela se presentó uno de los valores más elevados de mortalidad materna con 82,1.

Indicó que “fue necesario hacer una estimación de la mortalidad materna en los años 2019 y 2020 en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda de Barquisimeto”.

Para este estudio, Ladeshu hizo un análisis de las causas de las muertes de las embarazadas en ese hospital a partir de los registros hospitalarios obtenidos y desagregados por edad y municipio de residencia de la gestante.

También se analizó la información sobre las condiciones de higiene y seguridad industrial del principal hospital de Barquisimeto, arrojados por la encuesta ENOBUSALUD 2020.

El estudio permitió conocer que la primera causa de muerte materna en el Hospital Central es la hipertensión arterial con un 44%, en segundo lugar las complicaciones del embarazo con un 26%, y en tercer lugar se encuentran las hemorragias graves con un 19%.

La doctora Luzmila Leal, medico intensivista y representante de Médicos Unidos de Venezuela, señaló que el estudio realizado revela una realidad dolorosa que ha hecho retroceder 63 años, dado que en 1957 no había los adelantos tecnológicos de ahora y por ello estos datos son inaceptables.

Asimismo indicó que desde Médicos Unidos de Venezuela han hecho campañas para exigir mejores condiciones para las embarazadas.

“Hemos denunciado ante la doctora Bachellet que se están vulnerando sus derechos humanos. También estamos exigiendo un plan de vacunación, especialmente para las embarazadas”, dijo Leal.

Por su parte, la especialista Magdymar León aportó datos que maneja en Avesa sobre mortalidad materna, donde aseguró que hay un vacío de información importante y por eso es necesario conocer la gravedad de la situación.

León también asoció las causas de la mortalidad materna a la preparación de las mujeres, aunado a la crítica situación del país. “Nos hemos encontrado que 9 de cada 10 mujeres, sobre todo en sectores populares, no planificaron su embarazo, es decir, no tuvieron una preparación. También el 48% de ellas no pueden acceder a suplementos nutricionales”, precisó.