Aumento salarial de los docentes: sustancioso pero insuficiente

La directora de la Federación de Maestros en Venezuela, seccional Zulia, Marlene Hernández saludó que el nuevo Ministro de Educación, Eduardo Piñate, Hernández que ha sido “más accesible” ya que las federaciones lograron reunirse con él y llegar a un acuerdo donde se aumentó entre el 130% a 140% el salario base de los educadores.

Pero acotó que “en cualquier país del mundo montan una fiesta con este porcentaje de aumento, pero aquí en Venezuela, aunque fue un aumento porcentualmente importante, sigue siendo insuficiente”.

La profesional de la educación informó a través de Radio Fe y Alegría Noticias que los nuevos sueldos basados en este incremento que catalogó como “sustancioso”, comenzarán en la primera semana del mes de agosto, donde por ejemplo, un docente tipo 1 pasará a ganar de 13.975.000bs a 121.323.372bs con todas las primas correspondientes.

Hernández explicó que esos cálculos son un estimado y que no todo docente tendrá el mismo sueldo, porque dependerá cuales serán las primas que les corresponda. También indicó que el pago de vacaciones no será en base a este aumento.

Planteamiento «irresponsable»

En otro tema, catalogó como irresponsable el planteamiento del Presidente de la República Nicolás Maduro, de reiniciar las clases presenciales en el mes de octubre ya que considera que no se ha vacunado un porcentaje importante de la población venezolana.

Asimismo Hernández afirmó que ha sido el personal de planta (administrativo y directivo) el que han sido vacunados, pero a lo que refiere a los maestros, son muy pocos. “Telefónicamente hemos consultado ¿te vacunaste? Y más de un 90% nos ha dicho que no, diciendo que no saben dónde acudir para vacunarse y que no han recibido ningún mensaje”, confirmó.

De igual forma, aseveró que las instituciones no cuentan con condiciones óptimas para poder tener los cuidados de bioseguridad necesarios. “En las escuela no hay agua, mucho menos jabón. Bueno, no hay pupitres. No hay nada realmente”, puntualizó la docente.

Puso como ejemplo el liceo Rafael María Baralt de Maracaibo, explicando que éste cuenta con una “estructura a medias”, con puertas y ventanas con huecos, cableado en mal estado y sin techos en algunas partes. “Si así está el liceo Baralt que se encuentra en Maracaibo, ¿cómo estarán las instituciones que se encuentran es los municipios mal llamados foráneos?”, se preguntó.