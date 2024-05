Balean al primer ministro de Eslovaquia

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, fue baleado varias veces este miércoles 15 de mayo, según la noticia que se difundió a través de su mismo usuario en la red social Facebook.

«Ha recibido múltiples disparos y actualmente su vida está en peligro», señala la cuenta del político en Facebook.

Después del ataque el primer ministro fue trasladado en helicóptero a la localidad de Banská Bystrica, a unos 65 kilómetros de Handlová, donde se produjo el ataque.

El primer ministro habría resultado herido en el abdomen, las piernas y los brazos.

«Estoy totalmente conmocionada por el ataque brutal e imprudente de hoy contra el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, que condeno en los más enérgicos términos», escribió en X la presidenta de Eslovaquia, Zuzana Čaputová.

«Le deseo mucha fuerza en este momento crítico y pronta recuperación. Mi pensamiento también está con su familia y sus allegados», agregó.

Utterly shocked by today's brutal attack on #Slovakia’s Prime Minister Robert Fico, which I condemn in strongest possible terms.



I wish him lot of strength in this critical moment and early recovery. My thoughts are also with his family and close ones.