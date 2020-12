Bernabé Gutiérrez reta a Maduro a salir de Miraflores después del 6-D

El presidente Maduro dijo que en una alocución del martes 1 de diciembre, que si la oposición llegara a ganar más escaños que el oficialismo en las parlamentarias de 2020 del 6 de diciembre, renunciaría a la presidencia de la república.

Ante estas palabras del Jefe de Estado, ha reaccionado Bernabé Gutiérrez, Secretario General Nacional de Acción Democrática (AD), y ha retado a Maduro a cumplir su palabra.

Te acepto el reto @NicolasMaduro. Ve preparando tus cachachás, porque el #6Dic sales de Miraflores con votos, si tienes palabra. Invito a todos los venezolanos que quieren salir de esta tragedia, a votar por la tarjeta blanca para cambiar esta vaina. #VolveremosAVivirMejor pic.twitter.com/DbUD9Ikiia — Bernabé Gutiérrez (@adbernabe) December 1, 2020

“Al pueblo se lo digo, dejo mi destino en sus manos, si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la Presidencia; si la oposición gana las elecciones, yo no me quedaré más aquí, dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela”, dijo el mandatario en un acto de campaña, en Caracas.

De acuerdo con Maduro, se trata de un reto que ha lanzado el sector de la oposición venezolana sí va a participar en las parlamentarias 2020.

El mandatario nacional también aseguró que ha sido cuesta arriba con una mayoría de diputados opositores en la AN:”Me perdonan lo crudo que soy, pero ya basta, cinco años más con la oposición dirigiendo la Asamblea no”.