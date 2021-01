Biden sobre asalto al Congreso: No fue una protesta, fue caos

Luego de los altercados suscitados en el Congreso de Estados Unidos el 6 de enero, Joe Biden, presidente electo de ese país, expresó este jueves que el asalto al Capitolio “no fue una protesta, fue caos”.

“Lo que presenciamos ayer (miércoles) no fue disidencia. No fue desorden. No fue protesta. Fue caos. No fueron manifestantes. No se atrevan a llamarlos manifestantes. Eran una turba desenfrenada. Insurreccionistas. Terroristas nacionales. Así de básico”, indicó Biden en un pronunciamiento de las nuevas autoridades del país propuestas por él.

Dijo que el presidente saliente, Donald Trump “desató un asalto total contra nuestras instituciones de nuestra democracia desde el principio. Y ayer fue la culminación de ese ataque implacable”.

Este miércoles manifestantes a favor Trump, irrumpieron en el Congreso impidiendo que se realizara la verificación del voto que dio la victoria a Joe Biden.

Horas antes, Trump, en un mitin a las afueras de la Casa Blanca, dijo que le habían “robado” las elecciones.

Posteriormente cientos de personas marcharon hacia el Congreso, en Washington, para denunciar lo que consideraban como un fraude electoral del que no hay pruebas.

Hasta el momento la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, ha confirmado la muerte de cuatro personas durante el asalto al Congreso.

Al menos 14 agentes de la policía de la capital estadounidense resultaron heridos. Dos de ellos están en el hospital, uno se encuentra con serias lesiones tras ser arrastrado por los manifestantes, mientras que el otro recibió un impacto de un proyectil en la cara.

La policía dijo que hubo 52 arrestos, 47 de ellos por violar el toque de queda impuesto en la capital de Estados Unidos que en un principio regía hasta las 6:00 am del jueves 7 de enero, pero la alcaldesa Bowser extendió la orden de emergencia pública hasta el 21 de enero, un día después de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden.