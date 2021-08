Bloquean acceso al Pentágono por detonaciones cerca del edificio

Un periodista de la agencia internacional de noticias AP habría escuchado a un policía gritar “tirador”. El incidente pudo haber dejado varios heridos.

El Pentágono, lugar donde funciona la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, bloqueó los puntos de acceso luego que un incidente armado sucediera en las inmediaciones del edificio este martes por la mañana.

De acuerdo con la prensa internacional se trató de un tiroteo. No hay informaciones sobre los actores que pudieron haber estado protagonizando el hecho.

Ante esto y el temor que infundió entre el personal del Pentágano, la seguridad del edificio restringió inmediatamente los puntos de acceso y no se permite al personal salir de la estructura mientras las fuerzas policiales identifican y controlan la amenaza.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming.