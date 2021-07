Blyde: El país necesita soluciones mucho más rápidas

En una entrevista en el Circuito Éxitos, Gerardo Blyde, quien es abogado y coordinador de la delegación de oposición en el proceso de negociacióncon el gobierno nacional, expresó que está conforme con los puntos acordados, pero considera que el proceso se debería desarrollar “mucho más rápido”.

El también exalcalde de Baruta indicó que considera que Venezuela necesita soluciones mucho más rápidas de las que está tomándose el Estado venezolano. A su vez cuestionó las condiciones que el mandatario nacional, Nicolás Maduro, ha pretendido imponer en las negociaciones, como lo es el que el proceso público sea a través de los medios de comunicación.

“Lo peor que puede pasar en un proceso de negociación es que se pretenda dilucidar la negociación a través de las cámaras y los micrófonos. No significa que tengan que ser secretas, los temas que vamos a discutir el país tienen que conocerlos antes de sentarnos en la segunda fase, pero poner posiciones en cadena nacional como condicionantes que después no son reales, sino que van a incluidos en la agenda como trabajo de negociación para ir solventándolos e ir llegando a ese gran acuerdo nacional, no es conveniente y no le hace bien para fortalecer el proceso”, manifestó.

Por otro lado, aseguró que en las próximas semanas se deben estar desarrollando nuevas conversaciones entre las delegaciones con mediación del Reino de Noruega en México, país que se ha ofrecido como sede neutral para este proceso.

Explicó que en el proceso pendular se negocia cuáles son los temas que se discutirán para llegar a un acuerdo, «que contemple los puntos más importantes que nos permitan la convivencia política en el país. Y también se explora la intención de las partes que se sentarán en la mesa de negociación».

Asimismo Blyde indicó que descartaba que las sanciones internacionales se levanten, si no existen avances en la negociación. “Evidentemente dentro del proceso de negociaciones, es lo que han dicho los dueños de las sanciones, pueden ser negociadas si se van alcanzando metas y acuerdos dentro del proceso de negociación. Este proceso de negociación es fundamental para que eso suceda. Sin que eso suceda, no van a levantar sanciones“, recalcó.

También señaló que si el gobierno nacional comienza a ceder en la negociación, permitirá que la discusión tenga condiciones democráticas “y entonces irán obteniendo del otro lado, de quienes son dueños de las sanciones (EEUU, Unión Europea y Canadá), posibilidades del levantamiento progresivo de esas sanciones”, explicó.

El abogado puntualizó que en la negociación se deben lograr los siguientes resultados: