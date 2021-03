Bolivia | Áñez denuncia en una carta de su puño y letra “torturas” desde su detención

La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez dio a conocer este martes en sus redes sociales una carta de su puño y letra en la que denuncia torturas y abusos desde que fue detenida.

Jeanine Añez inició la carta señalando “Al pueblo boliviano. Mis primeras palabras al pueblo boliviano desde la cárcel de la dictadura”, en su primera declaración pública desde que está encarcelada.

Pueden descargar el documento completo: https://t.co/NDpFH70MP0 pic.twitter.com/6FN3w6bd5H — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) March 23, 2021

Áñez, procesada bajo el caso conocido como ‘golpe de Estado’ y acusada de los delitos de sedición y terrorismo, sostuvo a lo largo de las siete hojas de su misiva que “no hubo golpe”, “Fue un fraude”, lo que pasó en la crisis de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia.

La expresidenta interina sostuvo que sus palabras son de “ánimo y firmeza, esta es una lucha por la democracia y vamos a darla hasta el final”.

Áñez cumplió este lunes una semana recluida en una cárcel desde que un juez le dictó detención preventiva, inicialmente por cuatro meses y luego extendida a seis meses, ante el riesgo de fuga.

Salud de Jeanine Añez

La salud de Jeanine Áñez se ha convertido también en una batalla judicial, el pasado viernes un juez ordenó en plena audiencia el traslado a una clínica debido al deterioro de su cuadro clínico por la hipertensión que padece.

La medida que horas más tarde fue revertida por el mismo regulador, que en cambio pidió el cambio de cárcel, lo que se hizo efectivo el sábado en la madrugada.

“Ya se llevaron mi libertad, ahora quieren llevarse mi salud”, afirmó Añez, señalando que no han permitido que la vean médicos independientes al Gobierno, de los que dice desconfiar porque son parte del “sistema de abuso y represión”.

Áñez señaló que si algo “mayor” pasa con su salud responsabiliza directamente a Luis Arce, ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, comandante de la Policía, Jhonny Aguilera ministro de Justicia e Iván Lima y autoridades del régimen penitenciario.

“Yo soy una más, estoy serena, aquí estoy y aquí estaré hasta que el cuerpo me aguante”, dijo y reiteró que no tiene intenciones de salir de Bolivia, como en su momento lo hicieron en 2019 “los que cobardemente renunciaron para no hacerse cargo de un país en llamas”.

Dictadura y abusos

“Hoy la dictadura me imputa por delitos que no he cometido, jamás fui terrorista. Asumí la Presidencia por sucesión constitucional para pacificar Bolivia. No hubo golpe, hubo fraude” denunció Áñez.

De igual forma dijo que ha sufrido “abusos” desde el momento en el que fue aprehendida en su ciudad natal Trinidad, en el departamento amazónico del Beni.

También denunció que sus sobrinos, de 20 y 28 años, fueron torturados por los agentes de la Policía que hicieron parte del operativo para su detención y que otros familiares, personas mayores y niños que fueron “amenazados”.

La exmandataria interina reveló que no pueden entrar a su casa para sacar ropa y sus medicinas.

“Soy madre soltera y si llegan a matarme por uno u otro medio, solo quiero pedir al pueblo boliviano por la seguridad de mis hijos y mi familia y que los bolivianos no se rindan jamás frente a la dictadura y la persecución política”, finaliza la carta con la firma y su número de identificación.

Con Información: EFE