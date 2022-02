Bolivia: Áñez dice sentirse “fuerte” pese a su huelga de hambre

En una carta manuscrita, la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, recordó el domingo 13 de febrero, 11 meses de su detención y afirmó sentirse fuerte y que su “espíritu” y “conciencia” son libres.

Áñez cumple detención preventiva desde marzo de 2021 y enfrenta procesos por los casos Golpe de Estado I y II. El 9 de febrero decidió ingresar en huelga de hambre.

“Estoy 11 meses privada de mi libertad, ahora también estoy en mi quinto día de huelga de hambre, pero me siento fuerte, mi espíritu y mi conciencia son libres, eso ningún tirano me lo podrá quitar, la verdad que conocemos todos los bolivianos es mi verdad y es esa verdad la que me hace libre”, escribió Áñez.

En el manuscrito, Áñez menciona, “hoy mi alimento son esas manifestaciones de apoyo de los que amamos la libertad y la democracia”.

“Resistiré hasta que Dios me de fuerzas, resistiré porque la lucha por la verdad es la lucha de todos”, apuntó la exmandataria.

El jueves, la apertura del juicio oral en contra de Áñez y otros involucrados por el caso Golpe de Estado II quedó suspendido sin fecha debido a que el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz dejó sin efecto el auto de inicio de ese proceso.

Áñez, de 54 años, ejerció como Presidenta transitoria desde el 12 de noviembre de 2019 hasta el 8 de noviembre de 2020 cuando juró al cargo el actual presidente Luis Arce.

Fuente: La Razón