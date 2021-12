Borrell asegura que trabajo de la MOE-UE en Venezuela fue “exitoso”

El Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, expresó este miércoles que aunque existen “mejoras” en la organización de las elecciones en el país, continúan registrándose las “carencias” en el ámbito político y comicial.

Asimismo, expresó a través de una rueda de prensa que considera de exitosa el trabajo que la Misión de Observación Electoral realizó en todo el proceso de las eleccio0nes del 21 de noviembre, aunque cree que habría sido mejor renovar los visados.

«La misión a Venezuela me ha dado una gran alegría porque podría haber salido muy mal y ha salido muy bien (…) Francamente creo que ha sido un éxito esta misión. Fue un riesgo político mandarla, saben que fue objeto de críticas por la derecha y por la izquierda (…) pero creo que la misión ha cumplido con su misión de sobra: ha hecho una presencia sobre el terreno, no ha habido incidentes, ha reportado, ha analizado lo ocurrido con un conocimiento de causa», manifestó Borrell.

De igual forma, destacó que la MOE contribuyó a evidenciar las debilidades del sistema político y electoral en Venezuela. Al mismo tiempo que indicó que se harán unas recomendaciones para que sean tomadas en cuenta, así como también advirtió que tomarán nota si las mismas no son aplicadas.

Borrell señaló que esta misión en la participaron alrededor de 50 personas durante 15 días en el país, “hizo un informe reconociendo las cosas como son”.

Informe Final

También manifestó que el informe “no ha acabado todavía” y que la jefa del equipo, Isabel Santos, tiene previsto asistir al Consejo de ministros europeos de Exteriores del próximo lunes 13 de diciembre para hablar del tema y volver a Venezuela para presentar el informe final.

“Hasta que la presidenta de la misión no haya vuelto a Venezuela y no haya hecho público su informe final yo me abstendré de valorar nada. Es a ella a la que le corresponde hacerlo”, expresó.

Por su parte, la jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Isabel Santos, señaló que se pudo constatar en Venezuela la falta de independencia judicial, la no adherencia al Estado de Derecho y la poca capacidad sancionatoria que tiene el Consejo Nacional Electoral frente al abuso de recursos públicos en favor de una parcialidad política.