Brasil ya está en cuartos de final

Brasil sigue jugando su copa. Tres victorias en tres salidas y ya está en la siguiente ronda. Venció 2×1 a Colombia.

La selección Colombia arrancó ganando el partido con un Golazo de Luis «El Guajiro» Díaz. Una media bolea de ensueño. Apenas a los 10 minutos del inicio del compromiso.

Pero los de Reinaldo Rueda se metieron en su arco y se olvidaron de seguir jugando. En la previa, el técnico neogranadino dijo que la forma de ganarle a Brasil era quitándole la pelota, pero su equipo hizo exactamente lo contrario.

La posesión del balón favoreció a los de Tite 70% contra 30%. Imagínese el dominio de la verdeamarela.

La polémica del gol

La acción del empate llegó al minuto 78, cuando Colombia solo defendía y en una acción de ataque brasilero, el balón golpeó al árbitro, el rebote siguió favoreciendo a Brasil y en un centro colgado al área Roberto Firmino venció a David Ospina, que aparentemente pudo haber hecho más.

Los jugadores colombianos reclamaron que la jugada debía detenerse, pero el árbitro argentino Nestor Pitana concedió el gol y lo ratificó con los asistentes de la cabina del VAR.

El reglamento del fútbol dice que lo siguiente: “Si la pelota toca al árbitro (u otro oficial del partido) y luego se presentan las siguientes situaciones: pasar la línea de gol, el equipo que poseía la pelota la pierde o se genera un ataque promisorio del equipo contrario, entonces se otorgará un ‘balón al suelo’”.

En el caso del partido, la posesión del balón era de Brasil, el balón no cambió de dueño y el rebote fue hacia atrás y no hacia el arco de Colombia. De acuerdo a la acción y al reglamento el árbitro acertó en no anular el gol.

Posterior a esta jugada -en la que se perdió mucho tiempo-, Colombia perdió la concentración y Brasil no dejó de atacar. En el minuto 90+10 Neymar le puso un centro a la cabeza de Casemiro y éste la mandó a la red.

El grupo B

A falta de una jornada. Brasil es líder con 9 puntos, le sigue Colombia que, a pesar de la derrota lleva acumuló 4. Tercero es Perú también con 4. Cuarto es Ecuador y Quinto Venezuela, ambos con dos puntos.

En la última fecha Colombia no juega. Venezuela juega contra Perú y Ecuador contra Brasil. Del segundo al cuarto clasificado todo puede pasar.