Brenda Ribeiro: “desintegraron el CNE para retrasar el registro electoral”

Brenda Ribeiro, dirigente regional de Primero Justicia en Miranda, aseveró, al conocerse la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral por la AN que la renuncia de los anteriores rectores fue para desintegrar el ente y con ello “retrasar el registro electoral”.

La también coordinadora de la iniciativa HolaTúInscríbeteRE denunció en el mes de junio que tras la declinación de las autoridades electorales se acentuó la paralización del CNE.

Aseguró que el movimiento de renuncias en el CNE, entre otras cosas, tenía como objetivo retrasar el operativo urgente que debe realizar el órgano rector en las parroquias del país, para garantizar el acceso a inscripción de 3.000.000 de personas y la actualización de 2.000.000 según la proyección de Súmate.

“Es evidente que no quieren facilitar el trámite, o por lo menos no lo harán si no se reclama el derecho desde la población, en Hola Tú hemos venido visibilizando las Oficinas Regionales Electorales que tienen carácter continuo de atención, pero son insuficientes, el CNE lo sabe”.

Ribeiro explicó que en el último corte del CNE hubo un incremento de unos 27.000 nuevos inscritos, “solo con 24 oficinas operativas se registró este número significativo de venezolanos que quieren votar, pero son millones los que siguen estando pendientes por el trámite, exigimos al nuevo CNE que se está juramentando que habilite 1.500 puntos en toda Venezuela”.

Finalmente, la dirigente de PJ expresó que “pongan a quien pongan como árbitro, lo cambien las veces que quieran, Venezuela se va a movilizar para ejercer su derecho al sufragio, querían generar zozobra y sacarnos del foco, aquí estamos tranquilos y bien claros, la ruta es electoral, la ruta es el voto, seguiremos exigiendo nuestros derechos políticos de elegir y ser electos, al nuevo CNE, es su deber cumplir con 5.000.000 de personas en el país que se quieren expresar en 2024, habiliten 1.500 puntos en todo el territorio”.

Brenda Ribeiro, coordinadora de la iniciativa Hola Tú, inscríbete en el registro electoral/Cortesía

