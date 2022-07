Brillantes del Zulia está listo para la SPB 2022￼

El equipo Brillantes del Zulia hizo su presentación oficial este jueves 14 de julio. Esto de cara a la nueva temporada de la Superliga Profesional de Baloncesto 2022. El equipo de Radio Fe y Alegría Noticias estuvo presente para conocer desde más cerca a los protagonistas y a su cuerpo técnico.

El coach, José Morales, con más de 30 años siendo entrenador en el estado Zulia, expresó el compromiso que tienen en querer dar un buen espectáculo “queremos representar dignamente a los zulianos, queremos ganar y queremos ser el referente del baloncesto en el Zulia. Como técnico, tengo grandes expectativas ante mi gente y deseo hacer un buen trabajo”, comentó Morales luego de la rueda de prensa.

Cortesía: Carlos Castro

Habló también acerca de cómo harán para mantener un alto nivel de competitividad durante toda la temporada. “Eso se logrará gracias a la gerencia, ya que hicieron una gran labor en traer refuerzos de Venezuela y además jugadores importados. Sumado a esto, hay que añadirle, la concentración, el trabajo continuo, diario; y la comunicación asertiva entre todos los que conforman este proyecto”, concluyó el coach.

Uno de esos refuerzos que trajo el equipo púrpura fue Fernando Fuenmayor, quien ha sido campeón en la Superliga con Trotamundos de Carabobo en la zafra 2020, pero que ahora asume un reto un poco más personal, por primera vez representará a su estado en un club profesional.

“Yo fui selección del Zulia prácticamente toda mi juventud; pero poder representar a un equipo profesional me hace muy feliz y me alegro que me hayan podido traer hasta acá. Me dice que voy por buen camino y que el trabajo que estoy haciendo se está viendo”, expresó y recalcó que aun siente que debe mejorar otros aspectos.

Cortesía: Carlos Castro

El alero agregó que espera jugar muchos minutos esta temporada porque se preparó para ello. Asimismo, invitó al público zuliano a ir al Pedro Elías Belisario Aponte (PEBA) que a partir de este año empezará a recibir a la fanaticada. Esto es algo que no había sucedido desde hace cinco años.

Brillantes vs Gaiteros

Este viernes 15 de julio saltan al tabloncillo del PEBA Brillantes y Gaiteros del Zulia, siendo éste último uno de los quintetos más queridos por la afición y que por motivos económicos y mal entendidos entre los dueños, terminó por desaparecer; pero ya está listo para hacer frente.

Gaiteros irá por su primera victoria luego que cayeran en su debut contra Llaneros y se suspendiera el encuentro contra Trotamundos por fallas en la pizarra principal del Forum de Valencia. Brillantes a su vez está con récord de 1-1.

Formato de la Superliga

La conformaran un total de 19 equipos, divididos en dos conferencias y cuatro divisiones, para luego ir a una postemporada de cuartos, semis y la final que se decidirá al mejor de siete juegos.

Cada quinteto disputará 26 partidos en la ronda regular, 13 como local y otros tantos como visitante frente a los equipos de su misma conferencia en una fase que irá desde el 8 de julio al 11 de septiembre y los playoffs arrancarían el 14 de septiembre con los dos mejores de cada división.