Buscan a niño en Guárico supuestamente retenido por su padre

La señora Leyla Abbou Saab denunció la retención ilegal de su hijo Raian Atrach Abou Saab, de 2 años de edad, por su padre Maen Atrach Naser, quien lleva seis meses desaparecido con el niño y están siendo buscados por la Interpol.

“Con una sentencia fraudulenta llegó a mi casa con los cuerpos policiales y tribunal reclamando para llevarse a mi hijo”, enfatizó.

Abbou Saab manifestó que ella mantuvo un matrimonio árabe con el padre de su hijo durante cuatro años, pero ante el maltrato verbal y físico que sufrió durante la relación, decidió abandonarlo y llevarse al niño a vivir con sus padres a Puerto Píritu, estado Anzoátegui. Allí, aseguró, Atrach Naser se presentó después de un año y le arrebató ilegalmente al bebé el 9 de octubre del 2020.

“Yo me fui bajo el consentimiento de mi expareja. Él sabía donde yo me iba ir a casa de mi familiares, aun así cuando él me decide ir a buscarme, yo le dije que no quería regresar más”, agregó.

Añadió que “pasó un año después que el niño cumplió su primer añito, más nunca llamó para preguntar por él, para navidades nunca se reportó. El niño creció y él nunca supo quién era su padre, y el 9 de octubre del año pasado va a mi casa con una sentencia fraudulenta me arrebato a mi hijo”.

La madre señaló que de inmediato buscó la ayuda de unos abogados que le ayudaron a recuperar la custodia de su hijo.

“Con la ayuda de unos abogados me ayudaron a ir una audiencia en el tribunal de San Juan de los Morros donde pude pelear por mi hijo. Luego se dictó una sentencia en la cual fuimos a buscar a mi hijo en Calabozo. Fuimos varias veces y el sujeto se escapó con mi hijo y no sabemos nada de él”, aseguró.

Habla una de las abogadas

Por su parte, Kely Varela, abogada defensora de la madre, señaló que están en presencia de una retención indebida que realizó el padre del niño.

“Como ya lo ha manifestado la ciudadana Leyla, fue una manipulación de la justicia que hizo el señor Maen Atrach para obtener al niño”, dijo.

Varela manifestó que durante la demanda interpuesta por el padre del niño, él alega que desconocía el paradero de ellos y el tribunal procede a arrebatárselo a su mamá.

“Por lo que con un amparo constitucional posterior a la ejecución de ellos, se restituye el niño al seno de la madre en el Tribunal Superior de San Juan de los Morros, en materia de protección”, aclaró.

Luego “se restituye al niño y se va a lo que es una ejecución voluntaria, a la cual se negaron, se procedió a una ejecución forzosa y no hubo ninguna repuesta de la misma”.

La abogada indicó que el tribunal ordenó a los cuerpos de seguridad la localización del paradero del menor para entregarlo a su madre.

“El tribunal en vista de que no puede dar solamente un fallo decreta y ordena a los cuerpos de seguridad la justa localización inmediata del niño Raian Atrach y el de su padre”, explica la abogada.

Asegura que “a su vez ordena la paralización de los tramites del Saime y la prohibición del país. Actualmente posee un alerta amarilla y alerta roja internacional, para que el niño no pueda salir del país”.

Varela realizó un llamado a las personas que puedan dar alguna información del menor, ya que tienen seis meses esperando que las autoridades encuentren pistas sobre el paradero de Raian.

“A través de los medios lo que queremos es informar a toda la comunidad que nos ayuden a buscar al niño”.

Cabe destacar que Maen Atrach tiene pendiente dos procedimientos penales abiertos por los cuales debe ser detenido por los funcionarios de seguridad en el país.

“Hay dos procedimientos penales que están por la retención indebida del niño, lo que vulgarmente es un secuestro y el otro por violencia y el maltrato a Leyla”, confirmó la jurista.