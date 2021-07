Cada 20 horas ocurrió un femicidio en Venezuela en el primer semestre de 2021

El Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) informó el viernes, que 125 femicidios ocurrieron en Venezuela en los primeros seis meses de 2021.

En el mismo periodo Cepaz documentó que hubo 49 femicidios de mujeres venezolanas en el exterior. Cada 20 horas hubo una acción femicida.

Según el informe, el monitoreo incluye los femicidios en grado de frustración. En estos seis meses hubo 23 casos en Venezuela y 9 de mujeres venezolanas en el exterior.

Las cifras

El observatorio precisó, que tras estos delitos, 53 niñas y niños quedaron huérfanos por el femicidio de sus madres. De ellos, 34 en Venezuela y 23 en el exterior.

Desde el 1 hasta el 30 de junio de 2021 hubo 26 femicidios consumados y 2 frustrados en Venezuela. En promedio hubo una acción femicida cada 26 horas.

El 26,9% de los femicidios ocurrió en el estado Bolívar, 15,4% en Aragua, 5% en Carabobo y otro 5% en el Distrito Capital.

El 96,2 % de las víctimas, eran de nacionalidad venezolana.

El 46% tenían edades comprendidas entre 19 a 36 años.

Un 7% eran niñas.

11,5% adolescentes.

10,7% mujeres de 55 a 69 años.

Sobre los agresores

Se constató que en el 73.1% de los casos el agresor es venezolano. En el 5% de los casos el agresor era funcionario policial, en tanto el 23,1% de los casos de femicidios consumados tenían vínculos de parejas y exparejas.

Respecto a la aparente motivación de los hechos, el 23,1% de los femicidios tuvo como aparente motivación una escena de celos o alegato de infidelidad íntima.

Para los casos de femicidios consumados, el 19,2% de los casos hizo referencia expresa a antecedentes de amenazas o daños físicos; y otro 3,8% de los casos destaca comunidades vulnerables.

En ninguno de los casos, ni consumados, ni frustrados, hubo referencia a una denuncia previa de la víctima contra el agresor.

Femicidios de venezolanas en el exterior

En el mes de junio hubo 6 muertes violentas de venezolanas en el exterior y 4 femicidios en grado de frustración. Es decir, cada 3 días hubo una acción femicida contra una mujer venezolana en el exterior.

Agregaron que el 66,7% de los casos ocurrieron en Colombia y determinaron que en el 66.7% de los casos la víctima tenía edades comprendidas entre 19 a 54 años. En el 100% de los casos no se reseña la edad del agresor.

Sobre el ámbito de ocurrencia, el 33,3% de los casos de femicidios de venezolanas en el exterior sucedieron en la casa de la mujer. En el 16,7% de los casos la víctima había decidido separarse. Otro 16,7% se trató de casos de venganza de organizaciones criminales y un 16,7% de violencia policial.

No existía relación afectiva entre víctima y agresor en el 50% de los casos. En un 16,7% había vínculos de parejas y exparejas y en otro 16,7% vínculos sin relación familiar. Por otra parte, el 66,7% de los femicidios de venezolanas en el exterior ocurrieron en contexto de migración.

Desde Cepaz denunciaron la falta de políticas pública con perspectivas de género orientadas a eliminar las desigualdades. Rechazaron que el Estado venezolano opte una posición de inacción ante estos hechos.

«Tenemos un Estado ausente, perdido en retórica que no ofrece garantías reales, no fortalece condiciones seguras para las mujeres, no tiene un sistema de atención efectivo, y no se empeña con ahínco en prevenir, evitar y sancionar la violencia contra las mujeres», señalaron en su sitio web.