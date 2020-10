Caminantes vuelven a Colombia por terminales del Táchira

Tras el reinicio de operaciones del terminal de pasajeros de San Cristóbal, los migrantes venezolanos empiezan a retomar sus viajes a Colombia.

Grandes grupos de venezolanos, algunos conformados por familias completas, aprovechan las rutas que salen hasta San Antonio del Táchira y, con bolsos en mano, llegan al terminal para calcular hasta qué punto pueden llegar con el dinero que llevan en sus bolsillos.

“Las cosas están tranquilas de momento, mientras lleve su tapabocas, todo bien”, dijo uno de los migrantes, quien relató que la policía resguarda el recién abierto terminal.

Los pasajes desde y hasta San Antonio quedaron establecidos en 12 mil pesos colombianos, una tarifa que para algunos es simplemente imposible de pagar.

Ante esa imposibilidad, muchos prefieren caminar con sus bolsos en mano para alcanzar la trocha en la frontera de San Antonio y llegar al vecino país.

Algunos harán sus compras para volver, otros, quizás no regresen. “La cosa en Venezuela ya no está buena”, dijo una de las consultadas que reinició su andar al no poder pagar el costo de sus pasajes.