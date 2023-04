Canciller de Colombia sobre Guaidó: “Entró de forma inapropiada y en Colombia cumplimos la ley”

El canciller colombiano, Álvaro Leyva, ratificó que Juan Guaidó no está invitado a conferencia sobre Venezuela en Bogotá y afirmó que el líder opositor habría entrado de forma ilegal a la nación colombiana.

“Es que no es que quiera participar, no está invitado. Trascendió en algunas redes sociales que yo lo había invitado, pero yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él, y naturalmente, si no aparece, corre riesgo porque entró de forma inapropiada y en Colombia cumplimos la ley”, expresó Leyva a los medios de comunicación.

#AHORA Álvaro Leyva, canciller de Colombia, reitera que Juan Guaidó no está invitado a la conferencia sobre Venezuela en Bogotá. “No lo conozco y naturalmente corre riesgos. Entró de forma inapropiada y en Colombia cumplimos la ley”.



📽️: @NoticiasCaracol. pic.twitter.com/mDjDIyevjh — Radio Fe y Alegría Noticias (@radiofeyalegria) April 24, 2023

Antes de las declaraciones del canciller a la prensa, se había emitido un comunicado para aclarar que en la cumbre solo estarán presentes los representantes de los países invitados al diálogo.

La Cancillería informa que en la Conferencia Internacional sobre el proceso político en Venezuela de este 25 de abril solo participarán los países invitados a este diálogo.



El canciller @AlvaroLeyva no ha invitado a este espacio al señor Juan Guaidó.https://t.co/qGgyPLtDuU pic.twitter.com/o0FceJo1Z2 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 24, 2023

Por su parte, Juan Guaidó informó en su Twitter que arribó este lunes por la mañana a Colombia y que su llegada a ese país fue a pie, “como lo han hecho millones de venezolanos”.

Queridos venezolanos, hoy 24 de abril quiero informales lo siguiente en este comunicado. Más tarde me estaré comunicando nuevamente con ustedes sobre nuestros siguientes pasos. Dios los bendiga. pic.twitter.com/340tfoJRHP — Juan Guaidó (@jguaido) April 24, 2023

