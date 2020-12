Candidatos a diputados se envalentonan amenazando a ciudadanos

Al cierre de la campaña electoral fue viral un video en el cual se le observa al candidato a diputado a la Asamblea Nacional, por el estado Carabobo, Leandro Domínguez gritando y amenazando a un ciudadano en la ciudad de Valencia.

En el incidente el aspirante por la bancada del actual diputado Luis Parra, Unidad Venezuela, le dice a una de las personas que discutía con él que “tú no puedes gritarme, yo tampoco, pero me da la gana”, le gritó Domínguez al hombre, mientras lo acorralaba de forma amenazante.

Luego, uno de sus escoltas golpeó fuertemente al ciudadano en el rostro. Los ciudadanos le reclamaban que su vehículo estaba obstaculizando el paso de otros en medio de una calle.

El dirigente, que aspira a salir electo este domingo en el parlamento, también atentó contra el hombre que estaba grabando en video todo lo ocurrido y lo amenazó con arrebatarle su celular.

Dos de los escoltas sacaron sus armas de fuego y amenazaron a todos los presentes. Incluso apuntaron directamente a algunas de las personas que se encontraban en el lugar, mientras Leandro Domínguez intentaba bajar de su camioneta a otro ciudadano.

Así los “escoltas” malandros del enchufado que será diputado hasta este domingo de nombre Leandro Domínguez, agreden a las personas y les sacan pistola. Muy guapos y apoyados ¿Para ellos no existe la ley cierto? Anda desde hace dias alborotado ese enchufado. pic.twitter.com/Gze5yDUXbT — Jesús Medina Ezaine (@jesusmedinae) December 4, 2020

Iris Varela también amenaza

Pero esta no ha sido la única situación de esta naturaleza en la que se ve envuelto un aspirante a la Asamblea Nacional.

A principios de esta semana la ex ministra Iris Varela, quien ahora opta por ser electa representando al estado Anzoátegui, advirtió, en una entrevista televisiva, que una de las primeras acciones que tomará cuando llegue al parlamento “será hacer un exhorto al Poder Judicial para que, de inmediato, se libren las órdenes de captura para todos los que han atentado contra la patria, pidiendo sanciones. ¡Qué vayan a la cárcel!”.

Amenazas que iban directamente dirigidas a diputados actuales como Juan Guaidó, Henry Ramos, y otros que han estado en la junta directiva del Poder Legislativo y francos opositores al gobierno.

Pero de Varela no solo se reseña esta advertencia. Según lo que publica el periodista Federico Black este viernes 4 de diciembre, a ex titular del Ministerio del Servicio Penitenciario habría dicho en un audio que empezó a rodar por las redes sociales que aquel funcionario que no vote en las elecciones “que lo boten”.

“Este es un mensaje para todos los funcionarios, directores del Servicio Penitenciario. Tenemos una elección muy importante el próximo domingo. Yo le voy a decir a toda la gente que trabaja para el Ministerio Penitenciario, el que no vote, que lo boten, porque no tiene sentido que nosotros arriesguemos lo que nos estamos jugando el próximo domingo”, serían las palabras de Varela.

#AUDIO Iris Varela a funcionarios del Min Penitenciario: “el que no vote, que lo boten” #SoundCloudhttps://t.co/W2cmfS3iPm — Federico Black B. (@FedericoBlackB) December 4, 2020

Antes, el lunes 30 de noviembre, y a pesar de que dijo que sus palabras habían sido sacadas de contexto, el constituyente y candidato a diputado a la AN Diosdado Cabello, advirtió en un acto en Ciudad Guayana, que “el que no vote, no come, lo dejamos haciendo una cuarentena ahí”.