Capriles afirmó que no se apartó de la primaria para apoyar a otro candidato

En su primera comparecencia ante los medios de comunicación tras retirar su candidatura a la primaria de la oposición, Henrique Capriles destacó que su retirada se debió a su inhabilitación política y no para apoyar a otro candidato.

“Las inhabilitaciones son arbitrarias, inconstitucionales. Yo no me podía auto inhabilitar”, señaló. Afirmó que la opción no es abstenerse, sino luchar dentro del sistema electoral para vencer las restricciones impuestas.

“No me retiré para apoyar a otra candidatura. Que cada venezolano exprese lo que quiera”, dijo también el exgobernador de Miranda.

Vale mencionar que su nombre ya está en la boleta; por ende y con esta posición, los votos destinados a su opción serían nulos, a menos que el partido decida crear una alianza y apoyar a otro candidato.

Asimismo, Capriles enfatizó que su decisión de retirarse de la primaria permite abrir espacio para una opción que esté en condiciones de presentarse en las elecciones presidenciales de 2024.

Expresó su esperanza en que se alcance un acuerdo, posiblemente a través de las negociaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y México que allanen el camino hacia un proceso electoral justo.

“Ojalá se pueda reanudar ese proceso, que se levanten todas las inhabilitaciones. Pero en mi caso, la reflexión fue que lo mejor para construir la unidad nacional era ponerme a un lado”, agregó.

Con información de Tal Cual

