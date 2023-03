Capriles dice que no habrá presión sobre Comisión de Primaria

El partido político Primero Justicia en acto público en Caracas oficializó este viernes 10 de marzo a Henrique Capriles como su candidato para las primarias de la oposición que se harán en octubre de este año.

El evento contó con la participación de reconocidas figuras de la tolda amarilla como Juan Pablo Guanipa y Carlos Ocariz, quienes también participaron en la consulta interna donde fue elegido Capriles como posible candidato para las presidenciales.

Durante el acto, Capriles intervino dando sus primeras palabras como candidato de PJ y dijo no presionar a la Comisión Nacional de Primaria “porque en este país queda gente honorable que sabe lo que tiene que hacer”. Sin embargo, afirmó que no desde el partido no se va “a permitir que la primaria se convierta en algo donde los sinzapatos de este país no puedan votar”.

“La polarización y la división en este país nos ha hecho mucho daño y decirlo no significa se acobarden. ¿A qué nos ha llevado la confrontación?”, dijo el líder opositor.

Por otro lado, Capriles criticó a los dirigentes políticos que hacen llamarse opositores que atacan a otros de la misma consigna.

“Aquí la verdad es que hay gente que se dice ser de oposición que ataca más a otros de la oposición. Bueno, ¿tú eres de oposición o de qué eres?, ¿o eres molusco o eres marisco?”, manifestó el dirigente.

Lo que propone Capriles

El dirigente político reveló un poco sobre en lo que hará énfasis para su plan de gobierno, entre ellos destacó que lo principal es brindar educación y salud de forma gratuita; al igual que dijo que la industria petrolera debe seguir al mando del Estado, exponiendo así su desacuerdo con las recientes declaraciones de la candidata de Vente Venezuela, María Corina Machado, quien habló sobre la privatización de Petróleos de Venezuela.

“El problema que hay con el petróleo es que quienes gobiernan quebraron la industria petrolera (…). Tenemos que volver a sembrar la esperanza,ya se que hay dudas y preguntas, en un país que entró en crisis también entraron en crisis los partidos. Pero nosotros no somos enchufados ni vamos a ser enchufados. No vamos a cambiar a enchufados de un color por enchufados de otro color”, manifestó.

