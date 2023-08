Capriles en Bolívar: “El autonombrado presidente obrero les mete carcelazo a los trabajadores”

El candidato a las primarias opositoras por el partido Primero Justicia, Henrique Capriles, ofreció un mitin político en el Colegio de Ingenieros de Ciudad Guayana, Bolívar, este 10 de agosto como parte de su gira por Venezuela.

El abanderado de la tolda amarilla consideró graves las detenciones que ha propiciado el gobierno de Nicolás Maduro contra sindicalistas y dirigentes laborales. Asimismo, enfatizó en que, a pesar de haberse atribuido el calificativo de “obrero”, a su juicio el gobernante busca frenar la lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones laborales.

Horas antes de su llegada a Guayana, Capriles denunció haber sido víctima de grupos violentos en su salida de Tucupita, estado Delta Amacuro, donde estuvo durante horas de la mañana. Además, denunció que presuntamente se dio la orden de no abastecer de combustible a los vehículos que trasladaban al equipo de Primero Justicia.

“Algunos voceros del gobierno están llamando abiertamente a que donde nosotros vayamos seamos agredidos. No que haya debate político ni que debatamos en la televisión o en alguna radio. Ordenan ir a agredir. Hoy no pudieron llegarnos, logramos montarnos en el carro y forcejear para salir, pero la intención era clara. Cobardemente les dan instrucciones a grupos de mujeres. Se negaron a vendernos gasolina. Fueron bomba por bomba en el estado Delta Amacuro por orden de la gobernación: que no se nos vendiera gasolina”, expuso el líder del partido.

El evento contó con la participación de militantes y autoridades de partidos políticos en Bolívar. En su discurso hacia los presentes, Capriles destacó que “Venezuela no necesita un vengador, necesita un constructor, se debe empezar por reconstruir la oposición”.

No a la privatización

El candidato rechazó una presunta entrega de las empresas básicas de Guayana a empresarios de origen hindú, así como la entrega de Petróleos de Venezuela al sector privado, siguiendo su línea discursiva, puesto que en otras oportunidades ya ha mencionado que “PDVSA es de los venezolanos”.

“Hay un profundo desconocimiento de la realidad del país. ¿Cómo vamos a recuperar los servicios públicos con la inversión que hay que hacer en ellos si no se mete el Estado? Para recuperar el servicio de agua, que a ti te llegue, pero con el salario que ganes no puedas pagar la factura del agua, la luz, el aseo urbano… ¿Cómo haces tú para pagar una factura de 500 dólares por los servicios públicos? Decir eso es un desconocimiento absoluto de la realidad económica y social del país. Yo creo que podemos recuperar Pdvsa. Estoy convencido de que Pdvsa puede ser una empresa bien administrada en alianza con el sector privado”, manifestó Capriles.

Asimismo, ante las detenciones de al menos 3 dirigentes sindicales durante el mes de junio en Bolívar, calificó la situación como una problemática grave.

“El que se autodenomina presidente obrero no escucha a los trabajadores, no atiende sus justas reivindicaciones: les mete un carcelazo. Ese carcelazo busca frenar la lucha por las reivindicaciones de los trabajadores venezolanos. Nosotros le hemos dicho a los trabajadores que el país cuenta hoy con recursos económicos para ajustar el salario mínimo a 150 dólares y la pensión a 150 dólares al mes. Hoy un trabajador venezolano que gana salario mínimo amaneció ganando menos de 4 dólares al mes. Estoy participando en las primarias para levantar la bandera de los trabajadores venezolanos, de los sectores más vulnerables del país. Esa es la principal razón de nuestra lucha”.

Sobre los grupos irregulares armados que dominan el sur del Estado, aseveró que es necesaria la llegada de un gobierno que haga cumplir la justicia.

“Este gobierno promueve las mafias y lo malo en el país. No perdamos la oportunidad en el 2024. El flanco más débil de este gobierno son los votos”.

Inhabilitaciones ilegales

Uno de los mayores retos que tiene la Comisión Nacional de Primarias son las inhabilitaciones políticas que pesan sobre tres de los candidatos con mayor aceptación, entre ellos, Henrique Capriles. En torno a esto, el candidato aseveró que su inhabilitación es política e ilegal.

“Las inhabilitaciones son inconstitucionales, ilegales. Tengo seis años luchando contra la mía. A mí no me inhabilitaron por corrupción o por algún delito, la inhabilitación mía es una inhabilitación política como la de mis otros compañeros. Estamos enfrentando a un poder que controla las instituciones. No sabemos si podremos levantar las inhabilitaciones, lo que sí tenemos que saber es que todo lo que hagamos debe ser para derrotar a Maduro en 2024. Si yo gano las primarias y no pudiera inscribirme, que ningún venezolano tenga duda de que nosotros vamos a presentar una opción. Nosotros no nos vamos a salir de la elección de 2024 y Maduro no va a poder inhabilitar a 28 millones de venezolanos”, puntualizó.

En este sentido, el aspirante aseguró que la primaria no es un tema que esté presente en el día a día del venezolano al 100%. Asimismo, aseveró que el gobierno va a intentar generar problemas en todos lados.

“Bolívar no es un estado madurista. ¿Qué pasó en Bolívar? No hubo unidad. Si hubiera habido unidad, hoy tendríamos un gobernador de las fuerzas democráticas gobernando el estado Bolívar, y muchos otros alcaldes”, cerró.

