Denuncian detenciones a dirigentes sindicales de Sidor

La organización de derechos humanos Provea y periodistas del estado Bolívar informaron la detención de los dirigentes sindicales de Sidor, Juan Cabrera, Daniel Romero y Leandro Azócar en Ciudad Guayana. Éste último desempeña el cargo de secretario de Trabajo y Reclamo del Sindicato Único de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss).

Según las fuentes, la aprehensión fue llevada a cabo por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en la madrugada de este domingo 11 de junio.

La organización Provea está siguiendo de cerca los acontecimientos de este caso. A través de su cuenta de Twitter, informó que los familiares de los sindicalistas detenidos comunicaron que Daniel Romero y Leandro Azócar fueron trasladados recientemente a Caracas, mientras que el sindicalista Juan Cabrera permanece en Puerto Ordaz.

“En las próximas horas serían trasladados posiblemente para ser presentados ante un tribunal contra el terrorismo. Estas detenciones confirman la política represiva contra el sindicalismo que reivindica derechos y la persecución por motivos políticos contra líderes sociales”, escribió Provea en la red social Twitter, a su vez mencionando al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan.

Exigen liberación de los dirigentes sindicales de Sidor

Ante esta situación, la hija de uno de los detenidos recurrió a las redes sociales para hacer un llamado a la liberación de su padre. En su mensaje, expresó: “el día de hoy (domingo) mi papá fue detenido por protestar y defender sus derechos y los de todos los trabajadores de su empresa, por obtener un salario justo y que todo mejore. ¡Qué injusto es este gobierno y su manera de querer cerrarle la boca a todo el que protesta en su contra, al que no está de acuerdo con su fraude de mandato!”.

Añadió que no ha visto a su papá desde su presunta detención. “No sé dónde se encuentra, no he sabido nada de él desde entonces y qué desesperación tan grande estamos pasando mi familia y yo en este momento”, apuntó.

Para este lunes 12 de junio, estaba prevista una movilización de sidoristas hasta el portón 4 de la empresa. El medio Crónica Uno informó que ya a primera hora de la mañana había un despliegue de funcionarios policiales.

Hacia las 11:00 de la mañana, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela informó que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana amenazaron al grupo de periodistas que se acercó a cubrir la protesta.

“Los militares acusaron a los reporteros de incitar a la alteración del orden en la siderúrgica y les tomaron fotografías”, agregaron en la denuncia.

