Tal y como estaba previsto para este miércoles primero de mayo, sindicatos, organizaciones gremiales y trabajadores de sectores públicos y privados salieron a las calles en marco del Día del Trabajador.

Por un lado, salieron a marchar para exigir un aumento de sueldo que dignifique sus labores y les permita acceder a la canasta básica para poder tener buena calidad de vida. Por otro lado, también salieron trabajadores de empresas del Estado en apoyo a las políticas económicas del Gobierno Nacional.

Radio Fe y Alegría Noticias estuvo presente en las concentraciones realizadas en varias ciudades para recoger las impresiones de los asistentes.

Trabajadores salieron a las calles en su día

En Caracas, una tarima cerca del palacio de Miraflores esperaba a los asistentes a la macha convocada por la Central Socialista de Trabajadores y Trabajadoras junto al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). La misma estaba prevista para acompañar a presidente Nicolás Maduro hasta el momento de su esperada alocución al final de la tarde.

Marcha por el Día del Trabajador en Caracas | Foto: Radio Fe y Alegría Noticias

Francis Gómez, trabajadora de PDVSA Gas en el estado Carabobo, viajó hasta la concentración en Caracas y señaló a Radio Fe y Alegría Noticias que el resto del personal junto al apoyo del presidente Maduro, esperan recuperar la industria petrolera.

También aprovechó para pedirle al presidente de la estatal petrolera, Pedro Tellechea, apoyo pues “necesitamos hablar con él, reunirnos, para poder luchar contra el imperialismo que en realidad nos ataca día a día”.

En otro punto de la capital se concentraron trabajadores que decidieron protestar en contra de las medidas económicas y exigiendo un aumento de sueldo que iguale el precio de la Canasta Básica que ya superó los 500 dólares mensuales. También pedían que se restituyan las primas que reciben los trabajadores y que se eliminaron con el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

En Plaza Venezuela se registró un breve enfrentamiento entre manifestantes que cerraron la calle y un grupo de personas afectadas al Gobierno que se desplazaban en motos. Allí, resultó herida una periodista.

En Barcelona también salieron

Desde la avenida Miranda de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, salió una marcha de trabajadores y sindicalistas entre los que también estaban representantes de la Universidad de Oriente, quienes manifestaron no tener expectativas de un aumento salarial, pero tampoco estarían confirmes con solo un aumento a través de bonos.

Por su parte, la Federación de Trabajadores de Anzoátegui junto con algunos partidos políticos convocaron a una concentración en la Casa Sindical de la ciudad para exigir mejores en los “salarios de hambre” que actualmente devengan.

Trabajadores de la Gobernación de Carabobo también salieron

Empleados de la administración pública de Valencia marchado desde la plaza Santa Rosa hasta la avenida Lara. Yudermi García, secretaria general del Sindicato Único de Empleados de la Gobernación de Carabobo, señaló que tanto activos como pensionados piden ingresos que les permitan vivir con dignidad.

“Ante la ausencia de una respuesta por parte del presidente de la República a la propuesta que entregaron las centrales sindicales de un aumento al salario mínimo con un arranque de 200 dólares”, señaló García a Radio Fe y Alegría Noticias.

Bolívar no se quedó atrás

Obreros, gremios y trabajadores de las empresas básicas de Guayana también salieron este Día del Trabajador. En la concentración, aseguraron no tener nada que celebrar. Uno de los manifestantes expresó que salió a luchar para poder tener la anhelada reubicación familiar con aquellos que se fueron buscando un futuro mejor. “Hija, aquí estamos luchando para que vuelvas al país. Aquí te esperamos, con los brazos abiertos, tu familia”, manifestó.

Marcha por el Día del Trabajador en Ciudad Guayana | Foto: Radio Fe y Alegría Noticias

Mientras tanto, en Ciudad Bolívar se concentraron en la esquina Tijuana para emprender una marcha hasta el Jardín Botánico. Allí, el presidente de la Federación de Trabajadores del estado Bolívar (Fetrabolívar) aseguró “para nadie es un secreto que no hay nada que celebrar en Venezuela sino luchar y salir a las calles para exigirle al alto Gobierno que los trabajadores vivimos en pobreza extrema porque con 11 centavos de dólar no vive nadie (…) bono no es salario”.

El Paseo Libertador de San Fernando se llenó de trabajadores

En San Fernando de Apure, el Paseo Libertador se llenó de trabajadores y dirigentes sindicales. Allí, Minerva Ortega, presidenta de la Federación de Trabajadores del estado Apure (Fetrapure), declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que no solo marchaban para exigir un sustancial aumento salarial, sino también demandando la discusión de las convenciones colectivas de todos los sectores laborales que, según su juicio, la mayoría lleva más de 6 años vencida.

Los trabajadores del área de la salud en Apure también marcharon este miércoles. Entre los asistentes estuvieron enfermeras, obreros y médicos del hospital Pablo Acosta Ortiz, ambulatorios públicos y de centros privados de salud.

A pesar de las marchas, el aumento de sueldo no llegó

Hacia el final de la tarde, el presidente Nicolás Maduro anunció en cadena nacional un aumento a 130 dólares indexados del “ingreso mínimo integral”.

Si bien no aclaró en ese momento en qué consistía, más tarde, el exministro para el Trabajo y actual diputado, Francisco Torrealba, explicó que se trata de un incremento de 30 dólares al Bono contra la Guerra Económica para ubicarse en 90 dólares. Junto con los 40 dólares del Cestaticket, ese llamado “del ingreso mínimo integral” pasa a ser de 130 dólares a partir del mes de mayo.

Sin embargo, no hubo aumento de sueldo, que influye directamente en prestaciones sociales, así como tampoco de las pensiones.

