Primero de mayo en la Guajira: tristeza, decepción y zozobra

Personal de salud que labora en el municipio Guajira del estado Zulia siente tristeza, decepción y hasta zozobra cada vez que cobra su quincena y ve cómo su salario se transforma en un kilo de queso y un paquete de harina de maíz.

Aseguran que años atrás, la víspera del 1° de mayo estaba llena de expectativas; pero hoy día, es una fecha que sólo genera miedo y angustia.

“Un aumento salarial en estos momentos no me gustaría así como va este país sin control, no. El precio del dólar no tiene control, cada día sube”, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias una enfermera en la Guajira.

Aseguró que años atrás, con los aumentos salariales podía desde hacerle arreglos a su hogar, comprar algún electrodoméstico y mejorar la educación a su familia, sin embargo, hoy el panorama es distinto.

“Hoy en día tenemos que limitar la comida, limitar las necesidades de la casa. Esa era la expectativa que uno tenía en esos tiempos”, dijo.

“Lamentablemente, el bolívar aquí está muy devaluado”, agregó otro trabajador del sector salud.

Ambos manifestaron que en el cambio de bolívares a pesos colombianos, pierden. “Entonces, eso es un poquito triste, entonces toca buscar otro trabajo”, lamentaron.

Los trabajadores en el municipio Guajira manifestaron que vivir en frontera es un reto que deben enfrentar, sobretodo los funcionarios públicos.

En la zona no existe una entidad bancaria nacional. La moneda colombiana y el dólar americano lideran en esta región del país, de allí que los trabajadores insisten en que sus ingresos cada día se ven más mermados.

Con información de Norma González | Radio Fe y Alegría Noticias

