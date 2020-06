Capriles sobre el TSJ: “basura es basura, con o sin sentencia”

“Basura es basura, con o sin sentencia” dijo Henrique Capriles Radonski luego de conocer la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que le arrebata la dirección del partido político Movimiento Primero Justicia (PJ) y delega esa función a una junta directiva Ad Hoc.

También dijo que no tiene intenciones de desistir en su activismo político. “Los justicieros somos una familia. No vamos a tirar la toalla”, aseguró el dirigente nacional evidenciando su molestia ante una decisión del TSJ que no reconoce.

Informó que después de difundirse la noticia sobre esta decisión, la junta directiva nacional de Primero Justicia se reunió para definir algunas acciones “para evitar que el país confunda a PJ con la corrupción de Maduro”.

Advirtió que con la decisión del cuestionado organismo judicial el gobierno de Maduro pretende usar de forma ilegal y con fines electorales una junta directiva de Primero Justicia que él no avala.

“Ellos van a querer usar la tarjeta en esta mamarrachada y en una supuesta elección que se está montando, si es que se puede llamar así”, dijo el dirigente nacional a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales este martes.

El dirigente instó a sus compañeros de partido político a continuar en el activismo y persistir en la búsqueda “de eso que tanto tiempo hemos buscado”.