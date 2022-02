Capturan al hermano de Piedad Córdoba

Este viernes 4 de febrero fue detenido por las fuerzas de seguridad de Colombia Álvaro Córdoba Ruiz, quien es hermano de la ex congresista Piedad Córdoba, después que Estados Unidos solicitara su extradición por supuestos vínculos con actividades de narcotráfico.

El portal Swissinfo.ch indicó que la ex senadora solicitó por medio de sus redes sociales que se acabe con «la persecución política» contra ella y su familia tras conocer los hechos.

«Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con el narcotráfico ni con grupos armados», expresó.

Asimismo, la dirigente política pidió «se muestren las pruebas que sustentan este nuevo montaje judicial», al mismo tiempo que cuestionó que su hermano fue detenido el miércoles y «se le mantuvo retenido y aislado hasta el día de hoy».

«¿Por qué se guardó secreto sobre su retención? ¿Por qué sus captores le preguntan sobre mí? ¿Qué pruebas sustentan esta intervención en las elecciones?», manifestó.

De igual forma, resaltó su continua denuncia de «los sucesivos montajes aún no esclarecidos en mi contra. Esta nueva agresión por mi retorno a la política no me va amilanar cómo no lo han hecho las anteriores».

Detención en Medellín

Por otro lado, el director de la Policía de Colombia, el General Jorge Luis Vargas, que indicó que a pesar que lo detuvieron en Medellín, “el proceso judicial está en otro país”.

“Las ubicamos físicamente en Medellín, en una zona en el sur de la ciudad, y procedemos a ponerlas a disposición de la Fiscalía. Los delitos son tráfico de cocaína por más de cinco kilos y uso de armas de fuego”, explicó.

Del mismo modo, resaltó que “ha sido un procedimiento de captura sujeto a las leyes colombianas, con todos los protocolos de utilización de los elementos de Policía Judicial de Colombia y puesto a disposición de la Fiscalía”.

De acuerdo al Portal El Colombiano, durante el proceso de captura también fueron arrestados en Medellín Libia Palacio, conocida con el alias de Amanda, y Alberto Jaramillo, otro de los vinculados al expediente, quienes también supuestamente harían parte del entramado narcotraficante.