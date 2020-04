Caracas sigue padeciendo de la falta de agua potable

Este domingo 26 de abril habitantes del populoso sector de San Martín en la capital de la república se vieron obligados a hacer una cola en un hidrante que botaba agua a borbotones en virtud de que a sus casas el servicio no llegaba.

Según lo relatan algunos ciudadanos ya llevaban tres días que no recibían agua, cuestión que les dificultaba no solo la preparación de las comidas, lavar y bañarse, sino también cumplir con las normas de higiene constante recomendadas para combatir el Coronavirus.

La usuaria de la red social twitter Daniela Damiano colgó un video reflejando la situación

Vecinos de San Martín #Caracas hacen larga cola para abastecerse de agua de un hidrante que está en la avenida



El agua potable no llega a sus hogares



Ellos no pueden quedarse en casa ante la amenaza de #COVIDー19



Ellos no pueden lavarse las manos tanto como debieran pic.twitter.com/fbzC7dXAar