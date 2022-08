Carretera al sur de Monagas está en pésimas condiciones

Los transportistas que conducen en la troncal 10 al sur del estado Monagas denunciaron que la carretera nacional se encuentran en precarias condiciones; según ellos, esto ha causado destrozos en los vehículos y accidentes de tránsitos con resultados fatales.



Los denunciantes desmintieron las declaraciones del gobierno regional, donde aseguraron que habían colocado asfalto en esta importante vía de la entidad oriental.



El conductor Segundo Cabrera manifestó que la carretera nacional, desde Maturín hasta el peaje de la zona sur, “está completamente destrozada”.

“Y no vemos trabajo alguno en la vía. El gobernador Ernesto Luna debe abocarse a realizar un asfaltado completo de la carretera para que nosotros como choferes podamos prestar un buen servicio, porque esa vía está demasiado peligrosa”, expresó.



Zuleima Herrera, usuaria que transita esta vía a diario, dijo que no ve el trabajo de asfaltado que dijeron de la Gobernación de Monagas. “Cada día es más hueco, más inseguridad, que hace que la gente viaje con mucho miedo todos los días. Porque si no es una cosa es la otra”.



En este sentido, los trabajadores del volante indicaron que gastan más de 500 dólares en mantenimiento de sus vehículos pequeños y auto buses por el mal estado en el que se encuentra la carretera.



La delincuencia hace de las suyas



Otro de los temas álgidos expresados por los afectados es el tema de la inseguridad, que a juicio de los choferes sigue haciendo estragos en la troncal 10. Según relataron, los efectivos de seguridad no realizan patrullaje policial en la zona.



Jesús Laverde explicó que no ven a la Guardia Nacional, “ni a ningún cuerpo policial realizando ronda de seguridad en la zona”.

“Pedimos que den sus recorridos por lo largo de esta vía, porque no es justo que cada día seamos atracados y los pasajeros despojados de sus pertenecías. Casi que en las narices de los puestos de la Fuerza Armada Nacional”, dijo.



Por último, pidieron a las autoridades del Gobierno Regional y de la Zona Operativa de Defensa Integral Monagas (Zodi Monagas) realizar un buen plan de seguridad en las carreteras de la entidad.